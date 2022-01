Empieza la vista sobre la deportación de Djokovic en un tribunal de Melbourne

La justicia australiana comenzó este lunes a analizar si deporta o no al tenista serbio Novak Djokovic, quien se encuentra aislado desde el jueves en un hotel de la ciudad de Melbourne después de que las autoridades del país oceánico le revocaran su visado por no estar vacunado.EFE/EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Melbourne (Australia), 10 ene (EFE).- La justicia australiana comenzó este lunes a analizar si deporta o no al tenista serbio Novak Djokovic, quien se encuentra aislado desde el jueves en un hotel de la ciudad de Melbourne después de que las autoridades del país oceánico le revocaran su visado por no estar vacunado.

La vista de un día en el Tribunal del Circuito Federal de Melbourne, que estaba previsto que se celebrara a partir de las 10 horas (23.00 GMT del domingo), comenzó con más de 30 minutos de retraso y con problemas técnicos en la retransmisión "online".

La víspera, el juez Anthony Kelly rechazó una petición del Gobierno de Australia para retrasar la vista hasta el miércoles.

El primer turno de la mañana corresponde a los abogados del tenista serbio, que tienen dos horas para presentar sus argumentos en contra de la decisión de Australia de revocar el visado de Djokovic a su llegada al país el pasado miércoles.

Según los documentos presentados ante el tribunal durante el fin de semana, el equipo legal del número uno del mundo argumenta que el serbio, de 34 años, recibió a través de un correo electrónico una evaluación del departamento de Interior de Australia en el que se decía que cumplía con los requisitos para ingresar al país sin cuarentena.

También que Djokovic dio positivo de covid el 16 de diciembre pasado y que dos semanas después estaba recuperado por lo que el 1 de enero se le había proporcionado el permiso para entrar en Australia sin estar vacunado.

Los abogados del Gobierno de Australia sostienen, por su parte, que Djokovic, conocido por oponerse a la inmunización obligatoria contra la covid-19, no recibió garantías de que se aceptaría su exención para ingresar en el país sin estar vacunado.

El tenista número uno del mundo aterrizó en el aeropuerto de Melbourne el miércoles por la noche para participar en el Abierto de Australia, que se celebrará entre el 17 y el 30 de enero.

Djokovic quiere aclarar su situación para que sea considerado en el sorteo del Open de tenis de Australia, que de ganar se convertiría en su décimo título de ese torneo y su vigésimo primer Grand Slam.

El Gobierno de Australia, que tiene la posibilidad de usar poderes para deportar al tenista serbio, exige a los viajeros tener la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 o una exención médica válida para entrar al país.