El CGPJ sigue trabajando en el informe sobre la Ley de Vivienda, que espera concluir antes del día 18

21-12-2021



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue trabajando en el informe preceptivo sobre la Ley de Vivienda, solicitado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a comienzos de diciembre para poder aprobar la normativa en el Consejo de Ministros, según han informado este lunes fuentes jurídicas a Europa Press.



Por el momento, el documento no está terminado, aunque "se hará todo lo posible" por concluirlo antes del 18 de enero, ya que la ministra del ramo, Raquel Sánchez, espera llevarlo al Consejo de Ministros en esa fecha.



El Ministerio también confía en recibir el informe preceptivo del CGPJ "en los próximos días", como apuntan desde la cartera de Sánchez a Europa Press.



El Consejo aprobó el anteproyecto en primera lectura el 26 de octubre y un día después se inició el trámite de audiencia e información pública, que finalizó el 18 de noviembre de 2021.



Durante ese trámite se presentaron 90 alegaciones en tiempo y forma por diferentes instituciones, entidades y particulares, según informaron fuentes del Ministerio dirigido por Raquel Sánchez. Esas alegaciones se analizaron entre el 18 y el 28 de noviembre, para remitirse el 29 de ese mes a los Departamentos Ministeriales para su informe.



El Ministerio envió el documento al CGPJ el pasado 1 de diciembre para su informe por urgencia. El CGPJ contaba con un plazo de 15 días hábiles, debido al carácter de urgencia, para emitir el informe, por lo que el plazo ya habría finalizado a finales de diciembre.



El informe preceptivo del CGPJ responde a que el texto de la futura Ley de Vivienda modifica algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



La normativa sobre vivienda contempla regulaciones el precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda, entre otras medidas.



No obstante, no se prevé su aprobación, con su tramitación parlamentaria, hasta el segundo semestre de 2022.



BONO JOVEN DEL ALQUILER



El Gobierno también tiene pendiente la aprobación del bono joven del alquiler, una ayuda de 250 euros para los inquilinos de entre 18 y 35 años, con un contrato de trabajo que no les genere más de 23.725 euros anuales. Además, el bono se aplicará a cada joven y no a cada vivienda.



El Ministerio espera poder llevarlo al Consejo de Ministros en breve, aunque todavía sin fecha exacta. No obstante, su aprobación será con carácter retroactivo desde el 1 de enero.



La partida para el bono joven del alquiler, de 200 millones de euros, está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.