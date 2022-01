El canciller argentino viajará para reunirse con su par de EE.UU. por el tema FMI

Foto de archivo del canciller argentino, Santiago Cafiero. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 10 ene (EFE).- El canciller argentino, Santiago Cafiero, viajará a EE.UU. para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el 18 de enero próximo, según confirmaron este lunes fuentes oficiales, que indicaron que el tema principal a tratar será la negociación que mantiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar su deuda de más de 40.000 millones de dólares.

Cafiero viajará el 17 de enero próximo para sostener, al día siguiente, "la primera reunión de alto nivel con EE.UU. entre cancilleres" y "repasar toda la agenda bilateral" y volverá a la Argentina el 19 de enero, detallaron a Efe portavoces de la Cancillería argentina.

El tema principal de la reunión será la negociación con el FMI, afirmaron en Cancillería, ya que la postura de EE.UU. en el directorio del organismo multilateral es clave por el peso que tiene para aprobar el nuevo acuerdo que negocie la Argentina.

"No se firma ni se destraba nada todavía. Es una reunión política no técnica", explicaron portavoces de Cancillería.

Argentina negocia contra reloj con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas desde el acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que actualmente rondan los 41.000 millones de dólares.

Según el acuerdo de 2018, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, vencimientos que el Gobierno de Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

Los compromisos más voluminosos de este año empiezan a operar en marzo, cuando Argentina debería pagar 2.838 millones de dólares, metiendo aún más presión sobre el bajo nivel de reservas monetarias netas del país.

La reunión de Cafiero con Blinken sucederá diez días después de que la Argentina accediera a la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un mecanismo que incluye la presencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en tensión con EE.UU. por presuntas violaciones a los derechos humanos, y que firmó una declaración y un plan de acción conjunto para la cooperación en áreas clave con China.

VIAJE A CHINA

Además, las fuentes de Cancillería prevén que el presidente argentino, Alberto Fernández, viaje a China en febrero próximo en el marco de la celebración de los 50 años de la relación diplomática entre Argentina y China, pero como invitado a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 que sufrieron un boicot diplomático por parte de EE.UU.

"Argentina, como país soberano que es, tiene y quiere profundizar las relaciones maduras con muchos países y muchas potencias, pero no se inmiscuye en las situaciones internas", explicaron en la Cancillería argentina.

Cafiero, que está vacunado con las dos dosis, estará hasta este miércoles aislado por haber tenido una reunión bilateral con el canciller boliviano, Rogelio Mayta, en el marco de la reunión de cancilleres de la Celac, del que resultó ser contacto estrecho de covid-19.