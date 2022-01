Djokovic entrena en Australia tras restablecimiento de su visa

Fanáticos del serbio y manifestantes contra las vacunas discuten con partidarios de refugiados frente al Park Hotel en Melbourne, el 8 de enero.

(Bloomberg) -- Novak Djokovic puede quedarse en Australia y competir por un récord de 21 torneos Grand Slam ganados después de que un tribunal anulara la cancelación de su visa y ordenara su liberación inmediata del hotel donde permanecía detenido.

El juez Anthony Kelly dijo que el n.° 1 del tenis masculino mundial no tuvo tiempo suficiente para responder de forma completa después de que funcionarios le notificaran el jueves por la mañana que no tenía pruebas suficientes para ingresar al país bajo las actuales normativas en torno al covid. En la decisión del lunes por la tarde a través de una audiencia virtual, el juez ordenó al Gobierno pagar los costos de la estrella y dejarlo en libertad.

Las circunstancias que enfrentó Djokovic fueron “irrazonables”, dijo el juez. Si el tenista hubiera tenido más tiempo, “podría haber consultado a otros y presentado documentos” a las autoridades “sobre por qué no debería cancelarse su visa”, indicó.

Djokovic dijo que se quedaría en el país e intentaría competir.

“Sigo concentrado en eso”, dijo en Twitter. “Viajé hasta aquí para participar en uno de los eventos más importantes que tenemos, frente a increíbles admiradores”.

El asesor jurídico del Gobierno advirtió que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, aún podría ejercer por separado su propio poder para seguir adelante con la cancelación de la visa, a pesar del fallo. Previamente había advertido sobre ese posible resultado en documentos presentados el domingo.

“Novak cumplirá con todas las decisiones que se tomen”, dijo a la prensa su hermano menor, Djordje Djokovic, en Belgrado, Serbia. La estrella del tenis fue a entrenar después de su liberación, sostuvo.

Djokovic estaba recluido en un hotel de Melbourne que detiene a refugiados después de que autoridades fronterizas anularan una exención de vacunas del estado de Victoria que le permitía jugar en el torneo.

La noticia de la exención provocó un gran revuelo en un país donde más del 90% de los adultos ha completado su esquema de vacunación y donde la población ha soportado algunas de las restricciones más duras del mundo durante la pandemia.

El primer ministro, Scott Morrison, apoyó el intento posterior de deportar al jugador después de su llegada a Australia. Los abogados de Djokovic argumentaron que se le otorgó una exención válida luego de una prueba positiva de covid el 16 de diciembre, pero el Gobierno federal lo rechazó. Señaló que se les dijo a los organizadores del torneo que una infección reciente no permitiría a nadie evitar el requisito australiano de vacunación y recibir una visa de ingreso.

El sábado, el país reportó por primera vez más de 100.000 nuevos casos de covid-19 en un solo día, mientras que los contagios en Victoria se duplicaron a 51.356.

Djokovic ya ha ganado en nueve oportunidades el Abierto de Australia, que comenzará el 17 de enero.

El tenista llegó a Australia el miércoles por la noche, hora local, y fue interrogado en el aeropuerto de Melbourne durante horas antes de que funcionarios de la Fuerza Fronteriza decidieran cancelar su visa. La confusión y frustración del jugador durante las entrevistas quedó en evidencia en una transcripción dada a conocer poco después de la decisión judicial del lunes.

“Realmente estoy un poco sorprendido de estar en esta situación, porque ¿cómo se supone que voy a venir a Australia si no tengo estos documentos, que son documentos oficiales?”, sostuvo Djokovic en la transcripción.

En un documento de 35 páginas publicado el sábado, sus abogados dijeron que, el 1 de enero, el jugador había recibido un documento del Departamento del Interior de Australia afirmando que la exención le permitiría ingresar al país.

“El señor Djokovic entendió que tenía autorización para ingresar a Australia y Victoria y competir en el Abierto de Tenis de Australia”, escribieron los abogados.

En su respuesta, el ministerio australiano rechazó la “llamada ‘exención médica’” de Djokovic y dijo que “no existe una garantía de ingreso a Australia de un visitante no ciudadano”.

Djokovic, de 34 años, dijo en 2020 que se oponía personalmente a las vacunas, pero luego aclaró que no era experto y que tomaría la decisión adecuada para él.

“No me gustaría que me obligaran a vacunarme para poder viajar”, dijo Djokovic en 2020, meses antes de que estuvieran disponibles las primeras vacunas contra el coronavirus.

