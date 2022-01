Díaz-Canel asistirá a la toma de posesión de Ortega

Foto de archivo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. EFE/ACN/ Ariel Ley Royero

La Habana, 10 ene (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció este lunes que acudirá a la investidura de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, prevista esta tarde.

"Venimos cargado de solidaridad a la toma de posesión del hermano Daniel", aseguró en su perfil de Twitter Díaz-Canel, satisfecho de regresar a la "entrañable Managua", capital de "otra nación soberana que se salió del traspatio imperial".

El acto de toma de posesión de Ortega, reelegido en noviembre en unos comicios que no han sido reconocidos por buena parte de la comunidad internacional, incluidos EE.UU. y la Unión Europea (UE), tendrá lugar en la Plaza de la Revolución de Managua.

Además de la cubana, Nicaragua ha avanzado que delegaciones de China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, entre otros, asistirán a esta ceremonia en la que Ortega asumirá su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Murillo dijo a través de medios oficiales que China estará representada por Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Legislativo chino), en calidad de enviado especial del presidente Xi Jinping.

Ortega se encuentra en el poder desde 2007, tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

En las elecciones de noviembre no participaron sus rivales políticos porque meses antes las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida la independiente Cristiana Chamorro, la favorita, según las encuestas.

Diversas organizaciones opositoras han convocado una jornada de protesta en varios países bajo el lema "Nicaragua no tiene Gobierno ni poderes legítimos del Estado".

NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.