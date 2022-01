David Bustamante responde a los rumores de boda con Yana Olina

24-09-2021 DAVID BUSTAMANTE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



"Aprender del ayer, disfrutar la aventura del hoy, y no temer y abrazar al mañana! ¡Pero sobre todo no perder de vista a quien estuvo a tu lado en cada una de tus batallas! Gracias a mi escudo, a mi espada, a quien dio todo, sin jamás pedirme nada ¡Feliz año! Que suerte la mía!". Esta ha sido la romántica declaración de amor con la que David Bustamante ha dado la bienvenida a 2022, gritando a los cuatro vientos lo enamorado que está de su novia, Yana Olina, y lo afortunado que es por tenerla a su lado.



Un mensaje que ha desatado los rumores de una posible boda entre el cantante y la bailarina. a la que conoció hace casi cuatro años durante su participación en el talent televisivo 'Bailando con las estrellas'. Intentando mantener su relación al margen del foco mediático, Bustamante ha encontrado en Yana a su alma gemela y no son pocas las ocasiones en las que ha confesado lo feliz que es al lado de la rusa, con quien comparte un impresionante chalet a las afueras de Madrid.



Pero, ¿será 2022 el año de su boda? Así se lo hemos preguntado al de San Vicente de la Barquera y su respuesta parece que no deja lugar a dudas. "¡Qué prisa tenéis" ha exclamado de lo más sonriente, dejando claro que por el momento prefiere seguir disfrutando como hasta ahora de su amor por Yana Olina y asegurando que es "normal" la preciosa declaración de amor con la que dio la bienvenida al nuevo año en redes sociales.



Feliz y recibiendo el apoyo del público en su primera representación de 'Ghost' después de un parón obligado a causa del Covid, Bustamante también ha querido salir al paso de las declaraciones de la madre de Álex Casademunt zanjando de una vez por todas los rumores de mala relación entre ambos y asegurando que el cántabro siempre fue muy especial para su hijo: "Verdad nada más que hay una, lo que pasa es que le dáis muchísimas vueltas. Siempre nos hemos querido y lo demás es mentira. Él ha significado mucho para mí y su familia también. Gracias, os quiero". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones"