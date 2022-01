Cvirus.- Las autoridades de Ecuador anuncian la obligatoriedad del certificado de vacunación en el transporte público

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador ha decidido este lunes la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación contra la COVID-19 al viajar en transporte público, que ya es obligatorio en establecimientos de atención al público, salvo en actividades como trabajo, salud o educación.



El presidente del COE, Juan Zapata, ha detallado que la medida entrará en vigor este miércoles para los mayores de 12 años y el lunes próximo para los mayores de cinco años, según ha recogido el diario 'El Universo'.



Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Adrián Castro, ha señalado que la Policía, la Comisión de Tránsito y los agentes civiles de la institución llevarán a cabo controles aleatorios para comprobar que la norma se cumple, so pena de una multa económica por no acatar la resolución.



El Ministerio de Salud ecuatoriano ha considerado durante la jornada que la situación de la pandemia en el país latinoamericano será "crítica" esta semana y la próxima.



"Vamos a tener un aumento de casos", ha señalado la ministra de Salud, Ximena Garzón, en rueda de prensa. "Poco a poco, esta semana, la ómicron irá desplazando a la delta, para la próxima semana esperamos que no exista la delta en el país", ha agregado.



Ecuador ha contabilizado más de 11.300 nuevos casos durante la primera semana de enero. Hasta el momento, las autoridades sanitarias ecuatorianas han registrado más de 560.000 contagios, incluidas más de 33.600 víctimas mortales a causa de la enfermedad.