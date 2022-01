Cruceros Costa ofrece tres tipos de tarifa, con más "all inclusive"

ARCHIVO - El crucero "Costa NeoClassica", en el puerto de Argostoli, en la isla griega de Cefalonia. Foto: Andrea Warnecke/dpa

La empresa naviera italiana Costa Cruceros decidió simplificar su modelo de precios y en el futuro habrá solo tres tipos de tarifas. La tarifa básica "My Cruise" (Mi Crucero) incluye camarote, pensión completa, tasas portuarias y propinas, mientras que con el "All Inclusive" (Todo Incluido) se añade un paquete de bebidas. Esta oferta no estaba disponible anteriormente en la tarifa básica. La tercera tarifa, "Super All Inclusive", se introducirá en la primavera boreal de 2022 e incluye además varias excursiones en tierra. Los turistas que reserven una suite tendrán automáticamente esta tarifa. Hasta ahora, el modelo de precios de la compañía italiana de cruceros era mucho más complejo. dpa