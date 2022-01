Coronavirus.- Italia informa de más de 100.000 nuevos contagios y 227 muertes

Draghi defiende la obligatoriedad de la vacuna para los mayores de 50 años



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades italianas han informado este lunes de 101.762 positivos por coronavirus y 227 muertes en las últimas 24 horas, mientras que la tasa de positivos se sitúa en el 16,6 por ciento. Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 7,5 millones de positivos y 139.265 muertes con positivo por coronavirus.



Según el boletín de Protección Civil, hay 693 pacientes hospitalizados con síntomas, y suman ya 16.340 en total los pacientes ingresados con COVID-19. Además en las últimas 24 horas se han producido 14 ingresos en unidades de cuidados intensivos, donde hay ya 1.606 pacientes en toda Italia.



Este lunes, el primer ministro italiano, Mario Draghi, ha defendido la vacunación obligatoria para mayores de 50 años. "Gran parte de los problemas que tenemos a día de hoy se deben a que haya gente que no está vacunada", ha advertido.



La obligatoriedad se ha decidido "en base a datos, que dicen que los mayores de 50 años corren mayor riesgo". "Dos tercios de los pacientes de las unidades de cuidados intensivos son personas no vacunadas y con las hospitalizaciones pasa lo mismo", ha argumentado. "Cuanto más reduzcamos la presión sobre los hospitales, más libres seremos", ha remachado.



Así, la vacunación sería la herramienta principal para "golpear al virus" en esta nueva ola de contagios y ha rechazado así medidas restrictivas como el cierre de colegios. "¿No ir al colegio y luego ir a una pizzería? No tiene sentido", ha apuntado.



Draghi ha pedido además "realismo, prudencia y confianza y sobre todo con unidad" para afrontar la pandemia. "Hemos superado los desafíos gracias a la determinación y el compromiso de los ciudadanos, los interlocutores sociales, el Gobierno y el Parlamento. Tenemos todas las razones para pensar que esta vez volveremos a tener éxito", ha destacado.