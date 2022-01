Coronavirus.- Croacia no descarta la vacunación obligatoria si continúan aumentando los casos de coronavirus

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Croacia, Milos Beros, ha señalado este lunes que si bien la vacunación obligatoria no está por el momento entre las ideas del Gobierno para hacer frente a la pandemia, no descarta imponer dicha medida si continúan como hasta ahora registrando un mayor número de casos diarios.



"He dicho antes que la vacunación obligatoria no es una opción, pero si el virus avanza, lo pensaremos", ha dicho Beros desde la ciudad de Split, desde donde ha informado también de otros 1.578 nuevos casos de coronavirus, lo que significa un aumento de la incidencia hasta los 1.769,93 positivos por cada 100.000 habitantes a catorce días.



Beros también ha anunciado que con vistas a la próxima temporada turística, ya "no se requerirá más PCR", sino que "la enfermedad podrá ser probada a través de pruebas rápidas de antígenos", informa el diario croata 'Vecernji List'.



"Nuestra tarea es ser flexibles, controlar la situación y tratar de no dejarnos sobrepasar", ha dicho el ministro, quien ha vuelto a pedir a la población que acuda a vacunarse para que el país "sea un destino seguro" para sus visitantes.



En paralelo a las declaraciones de Beros, el Ministerio de Interior ha anunciado nuevas medidas con las que hacer frente al avance de la pandemia, como limitaciones de aforo y restricciones para los no vacunados tanto en espacios cerrado como al aire libre.



Hasta el momento, Croacia ha registrado un acumulado de 765.606 casos, de los cuales 708.094 se han logrado recuperar, a diferencia de las 12.878 personas que han fallecido a causa de la enfermedad. Las autoridades han suministrado 4,8 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales 2,1 millones para la pauta completa, lo que significa el 59,4 por ciento de la población.