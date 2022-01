Conversaciones entre EE.UU. y Rusia culminan con tono optimista

(Bloomberg) -- Diplomáticos de Rusia y Estados Unidos concluyeron su primera ronda de conversaciones cruciales sobre las amplias demandas de seguridad del Kremlin en medio de la amenaza de una invasión rusa a Ucrania, y ambas partes mostraron interés en continuar las negociaciones.

La subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, dijo que casi ocho horas de conversaciones en Ginebra el lunes fueron “francas y directas”, pero sugirió que cualquier avance importante tomaría al menos varias semanas o más.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, hizo eco de la evaluación optimista en términos generales, diciendo que las conversaciones eran complejas y profesionales, y agregó que creía que EE.UU. accedió a considerar “muy seriamente” las propuestas de Moscú.

“Si Rusia permanece en la mesa y toma medidas concretas para reducir la tensión, creemos que podemos lograr avances”, dijo Sherman a los periodistas después de que concluyeron las conversaciones.

Con más de 100.000 tropas rusas concentradas en la frontera de Ucrania, las negociaciones ahora se trasladan a Bruselas, donde habrá consultas rusas con la OTAN el miércoles y discusiones en Viena en el marco de la Organización de 57 naciones para la Seguridad y la Cooperación en Europa un día después. Ryabkov dijo que esas conversaciones determinarán si las negociaciones pueden sostenerse.

A pesar del tono positivo, las dos partes siguen estando muy separadas, ya que existe la amenaza de guerra en Ucrania y la posibilidad de imponer sanciones económicas a gran escala contra Moscú en respuesta.

Rusia insiste en garantías jurídicamente vinculantes para poner fin a la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y terminar con la presencia militar de la alianza en las naciones de Europa central y oriental que se unieron al bloque desde 1997. EE.UU. ha desestimado aquello catalogándolo de poco realista, y a cambio, ha ofrecido reducir los despliegues y ejercicios de misiles en la región.

La concentración de tropas de Rusia en la frontera con Ucrania ha provocado advertencias en Washington y Kiev sobre el riesgo de una incursión en el ex vecino soviético. El Kremlin niega que esté planeando un ataque, pero dice que está respondiendo al aumento de la actividad de la OTAN en sus fronteras y a la amenaza de una ofensiva ucraniana contra los separatistas respaldados por Rusia en la región oriental de Donbas. Ucrania ha rechazado las acusaciones de cualquier invasión planificada.

Estados Unidos y sus aliados han amenazado con imponer sanciones punitivas a Rusia si invade.

