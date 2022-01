Comodidad y calidad en sus materiales, así es GOA GOA, la firma de moda italiana que ha llegado a España

08-01-2022 Luce el mejor estilo cosmopolita gracias a la firma italiana GOA GOA que ya está en España EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR GOA GOA



MADRID, 10 (CHANCE)



Cuando elegimos un conjunto de ropa o una prenda de vestir siempre nos fijamos en sus colores, textura, composición... y pocas veces le damos importancia a lo cómodo que nos resulte una vez puesta y también, al trabajo que hay detrás de ella... por eso os presentamos la firma de moda GOA GOA, una marca de moda italiana que apuesta por la calidad de sus materiales, utilizando tejidos innovadores y originales como son la tela de bambú, la tela de plátano, el algodón orgánico y el poliéster reciclado.



Tras ocho años de trayectoria en el mercado italiano por fin la tenemos en España. Y es que a partir de ahora estarán disponibles sus prendas de estilo cosmopolita elaboradas artesanalmente. GOA GOA cuenta ya con un centro logístico en la ciudad de Barcelona y recientemente ha llevado a cabo la apertura de su tienda online (además de tener algunas prendas en diferentes tiendas boutique por toda España).



Si eres esa mujer, ciudadana del mundo, extrovertida, curiosa que buscas a través de tu estilo transmitir tu propia personalidad... no busques más, has encontrado la firma con la que no solo te sentirás cómoda, sino que te mostrarás al exterior con más seguridad y firmeza que nunca gracias a la multiculturalidad y las ganas de explorar que se expresan en los refinados diseños de la marca.



GOA GOA nació en 2013, fruto de la unión de las dos pasiones de su fundadora, Chiara Pavanello, la moda y los viajes, quien entiende el viaje en la esencia más pura, a través de la exploración, el descubrimiento y la cultura. Por eso, esta marca refleja la capacidad de sentirse como en casa en cualquier lugar del mundo, descubriendo la belleza de nuestro planeta y el interés de las personas que lo habitan.



Una marca consciente de la importancia de la calidad de los materiales que demuestra no solo en todo el proceso de producción sino también en su lema: 'Conectados al mundo a través de la moda'. En este sentido, algunas de sus prendas se componen de tejidos innovadores y originales como son la tela de bambú, la tela de plátano, el algodón orgánico y el poliéster reciclado.



En declaraciones, Chiara Pavanello nos confiesa que: "Cada prenda está pensada para ser protagonista del armario de quienes nos eligen", además, asegura que son únicos en el mercado "porque todo lo que diseñamos es fruto de nuestra creatividad personal". GOA GOA, la marca italiana que ya está en España y que va a dar mucho de qué hablar por su comodidad, personalidad y tejidos innovadores.