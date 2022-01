10-01-2022 Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dirigen 'Raphaelismo', retrato "inédito" de Raphael: "No tuvimos ninguna línea roja". Tras el éxito de 'Anatomía de un Dandy', en la que exploraron las luces y sombras del célebre escritor y periodista Francisco Umbral, los documentalistas Charlie Arnaiz y Alberto Ortega saltan a la televisión con la serie documental 'Raphaelismo', que llega a Movistar+ este jueves 13 de enero y en la que ahondan en la carrera profesional y en la vida personal de Raphael, uno de los grandes iconos de la canción española. "No tuvimos ninguna línea roja, hemos contado con una confianza plena", comenta Ortega. SOCIEDAD CULTURA



Presentada en la 69ª edición del Festival de San Sebastián, dentro de la Gala Movistar+, 'Raphaelismo' busca ser "un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedo y sueños", del emblemático artista nacido en Linares (Jaén) el 5 de mayo de 1953. A lo largo de sus cuatro episodios, la docuserie narra las seis décadas artísticas de la "leyenda viva de la música", que nunca renunció a su "estilo único y personal".



"Tras finalizar 'Anatomía de un Dandy', nos atrajo la idea de realizar un largometraje documental sobre Raphael. Pero tras las primeras conversaciones con la discográfica, nos dimos cuenta de que el artista quería y realmente había opciones de producir una serie documental de varios episodios, porque hay una historia alucinante", declara Ortega en una entrevista para Europa Press, en la que destaca que el cantante no puso límite alguno a la hora de narrar su vida y obra.



https://youtu.be/V1hAdjb0iU8



"Todo fluyó muy bien, había voluntad de todas las partes, porque sabíamos qué queríamos hacer y qué queríamos contar. No hubo ningún tema en el que Raphael nos dijese que hubiera que tener cuidado. También porque teníamos la carta de presentación de 'Anatomía de un Dandy', en la que contábamos las luces y las sombras del protagonista, pero con mucho respeto. Creo que eso le dio a Raphael la confianza suficiente para seguir adelante con el proyecto", revela.



"Desde la primera entrevista, [Raphael] se abrió de una forma como nadie lo había hecho antes en nuestros trabajos previos. El tono y la forma de narrar que tiene, el público verá que es de una forma distinta", continúa.



EL DOCUMENTAL, UN GÉNERO EN AUGE



"Un factor fundamental en nuestros proyectos es el respeto, que está por encima de todo. El respeto a una carrera, a una trayectoria, a una vida. Por otro lado, también buscamos la emotividad, llegar al corazón del público, tanto en el cine como en la televisión. Para nosotros, narra la vida y la trayectoria de Raphael era como tener el Santo Grial y no saber cómo abordarlo. Es una historia increíble", señala Arnaiz, quien destaca la humildad del cantante. "No tiene reparos en sentarse en una rueda de prensa con 78 años y confesar que sigue aprendiendo y que tiene aún mucho por aprender", comparte.



'Raphaelismo' también pone en relieve cómo el género documental se ha convertido en un referente no solo en el cine español, sino también en la televisión, con títulos recientes como 'Lola' o 'El Palmar de Troya'.



"Estamos viviendo un auge increíble del documental. La gente se está abriendo a un género que hace unos años era para minorías. El público se ha dado cuenta de que muchas grandes historias están fuera, en la calle, en las tablas, en las películas. A nosotros nos apasiona la arqueología visual, recuperar cierto tipo de material. Algunas veces, nos hacemos la pregunta de qué hubiera pasado si estas historias no se hubieran contados, no se conocería las diferentes facetas de Umbral o los detalles de la carrera de Raphael. También, toca reconocerle a los espectadores que hayan mostrado su interés por el género", destaca.