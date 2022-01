Brasil disputará la Copa América de Paraguay con 15 jugadores de clubes europeos

El seleccionador brasileño Marquinhos Xavier, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Río de Janeiro, 10 ene (EFE).- El seleccionador de fútbol sala de Brasil, Marquinhos Xavier, convocó este lunes a 15 jugadores de clubes europeos (7 de clubes españoles) para integrar la selección que disputará la Copa América, cuya decimotercera edición se disputará a partir del 29 de enero próximo en Paraguay.

La lista de convocados para la Copa América de fútbol sala divulgada hoy por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) incluye 7 jugadores de clubes españoles (4 del Barcelona), 4 de clubes portugueses, 3 de clubes rusos y uno de un club de Kazajistán.

Cinco de los convocados integraron la selección brasileña que conquistó la medalla de bronce en la Copa del Mundo disputada en septiembre del año pasado en Lituania, en la que Portugal se quedó con el título al vencer en la final a Argentina.

Los que repiten convocatoria son el portero Guitta (Sporting-POR), el fijo Marlon (Palma-ESP), el ala Arthur (Benfica-POR) y los pivotes Pito (Barcelona-ESP) y Ferrao (Barcelona-ESP), este último considerado como una de las mayores estrellas del fútbol sala en la actualidad en Brasil.

Las principales sorpresas de la convocatoria son las ausencias de los alas Dyego (Barcelona-ESP) y Gadeia (El Pozo-ESP), que destacaron en el Mundial de Lituania y eran considerados titulares indiscutibles, y la inclusión en la lista por primera vez del ala Daniel Airoso (Eléctrico-POR).

Entre los que no disputaron el Mundial pero venían actuando regularmente en la Canarinha y regresan a ella figuran el portero Roncáglio (Benfica-POR), el ala Bruno (Ukhta-RUS) y el pivote Rafa Santos (El Pozo-ESP).

Xavier explicó que sólo incluyó jugadores de las ligas europeas en su convocatoria debido a que, como los clubes brasileños están en receso, sus jugadores no están en la mejor forma.

"En los entrenamientos que hicimos en diciembre vimos que había un desgaste muy grande entre los jugadores de clubes brasileños que estaban en final de la temporada. Eso nos sirvió de parámetro porque vimos que esos jugadores necesitaban de vacaciones", dijo.

"Estamos respetando el calendario de Brasil y por eso tan sólo optamos por atletas en actividad en Europa, que están en medio de su temporada. Disputaremos una competición importante y los jugadores necesitan estar en ritmo de juego, algo que no conseguiremos tan sólo con entrenamientos", agregó.

Brasil no sólo defenderá en Paraguay su actual condición de campeón de la Copa América, ya que venció la edición disputada en 2017 en San Juan (Argentina), sino que intentará mantener su hegemonía en la región, ya que ha conquistado siete de los doce títulos disputados hasta ahora.

Los brasileños convocados tendrán que concentrarse a partir del sábado 15 de enero en la sureña ciudad de Gramado, en donde se entrenarán hasta el 26 de enero, un día antes del viaje a Paraguay.

Paraguay recibirá la Copa América entre el 29 de enero y el 6 de febrero luego de que Brasil desistiera de organizar el torneo por las restricciones vigentes en el país por la pandemia de covid.

Los competidores tienen que desembarcar en Paraguay el 27 de enero, dos días antes del comienzo del torneo, para una primera fase en que se medirán en dos grupos. Las selecciones de Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile quedaron emparejadas en el Grupo A, mientras que las de Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Venezuela se enfrentarán en el B.

- Lista de convocados:

. Porteros: Guitta (Sporting-POR), Roncáglio (Benfica-POR) y Léo Gugiel (Tyumen-RUS).

. Fijos: Rangel (Kairat-CAZ) y Marlon (Palma-ESP).

. Alas: Daniel (Eléctrico-POR), Arthur (Benfica-POR), Felipe Valério (El Pozo-ESP), Bruno (Ukhta-RUS), Marcênio (Barcelona-ESP) y Matheus (Barcelona-ESP)

. Pivotes: Bruno Taffy (Tyumen-RUS), Rafa Santos (El Pozo-ESP), Ferrão (Barcelona-ESP) y Pito (Barcelona-ESP).