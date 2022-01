Boric: "Estaremos al servicio de los chilenos y no de un grupo en particular"

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, llega al Tribunal Calificador de Elecciones donde recibirá la proclama oficial como presidente del país, hoy, en Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdes

Santiago de Chile, 10 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dijo este lunes que trabajará "incansablemente" para que su Gobierno, que tomará posesión el próximo 11 de marzo, "esté al servicio de todos los chilenos y chilenas, y no de algún grupo en particular".

"Soy una persona de carne y hueso que daré lo mejor de mí para estar a la altura de las expectativas que hemos despertado en miles de chilenos y chilenas. Sepan que tomamos como equipo, con la mayor responsabilidad, el desafío que nos han entregado", agregó el exlíder estudiantil.

Boric fue proclamado oficialmente este lunes mandatario electo en una austera y breve ceremonia celebrada en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), la máxima instancia de la justicia electoral.

Con solo 35 años y más de 4,6 millones de votos, Boric se convirtió el pasado 19 de diciembre en el presidente electo más joven y más votado de la historia de Chile.

El aún diputado por la austral Magallanes se impuso por un 55,8 % de los votos y por una contundente mayoría de casi 12 puntos de diferencia al ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones más inciertas de la democracia chilena.

Defensor del proceso constituyente en el que está inmerso el país y crítico acérrimo del modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar (1973-1990), Boric promete una profunda agenda de cambios para ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa.

Candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, Boric será también el primer presidente que no forme parte de los dos bloques tradicionales de centro izquierda y centro derecha que han controlado la política chilena desde el retorno a la democracia.

Sobre la conformación de su gabinete, el futuro jefe de Estado confirmó que lo anunciará la penúltima semana de enero y que este será "una síntesis de las diferentes generaciones", "paritario" y "con diversidad social".

"Es importante que el gabinete represente un equilibrio. Es un puzzle complicado de armar, me imagino que todos lo saben. Un Gobierno no se trata de una sola persona, sino de todo un equipo que va a impulsar las transformaciones que queremos", sostuvo.