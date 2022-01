Bangladesh.- Un incendio arrasa un campamento rohingya en Bangladesh y destruye cerca de 1.200 refugios

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Un incendio de grandes dimensiones ha arrasado este domingo un campamento rohingya de Cox Bazar, en Bangladesh, y ha destruido a su paso alrededor de 1.200 hogares de los refugiados que viven en el país como consecuencia del éxodo protagonizado por su comunidad hace casi cinco años para escapar del Ejército birmano.



El portavoz del Batallón de Policía Armada, Kamran Husein, ha apuntado que las llamas se han originado en torno a las 16.55 horas de este domingo (hora local) y que rápidamente se ha extendido por gran parte del campamento.



Más tarde, en torno a las 21.00 horas (hora local), efectivos del Cuerpo de Bomberos han informado de la extinción del incendio. El operativo ha contado con cuatro unidades de la Estación de Bomberos, y otras varias más de Cox Bazar, según ha explicado uno de los bomberos al diario local 'The Daily Star'.



Este no es el primer suceso de estas características que se produce en el lugar. En marzo del año pasado, cerca de 10.000 hogares fueron arrasados por las llamas en cuatro campamentos, y a comienzos de enero también se dio otro incendio que arrasó 500 viviendas e hirió a unas 30 personas.



Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en el estado birmano Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.