09-01-2022 AMP2.- EEUU.- Al menos 19 muertos un incendio en el Bronx de Nueva York. El Departamento de Bomberos detalla que hay 32 heridos de gravedad La gobernadora de Nueva York anuncia la creación de un fondo de compensación para las familias de las víctimas y los afectados POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS SCOTT HEINS



El Departamento de Bomberos detalla que hay 32 heridos de gravedad



La gobernadora de Nueva York anuncia la creación de un fondo de compensación para las familias de las víctimas y los afectados



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Al menos 19 personas, nueve de ellas menores, han muerto y 63 más han resultado heridas en un incendio declarado en un edificio de 19 plantas del barrio neoyorquino del Bronx, en Estados Unidos, según ha informado la Policía.



Las llamas se han originado por "un calentador eléctrico que funciona mal", según ha detallado el comisario del Departamento de Bomberos de Nueva York, Daniel Nigro, quien ha añadido que 32 personas han sido derivadas al hospital con afecciones potencialmente mortales, recoge la cadena CNN.



Según Nigro, el aparato eléctrico, que se encontraba en el dormitorio de un apartamento, ha provocado el fuego que, tras consumir en llamas la estancia, ha hecho lo propio con todo el apartamento.



El funcionario ha explicado que los bomberos se han encontrado víctimas en las escaleras de cada piso del edificio, muchas de ellas en paro cardíaco, por lo que considera que este suceso podría suponer una pérdida de vidas sin precedentes en la ciudad estadounidense.



El alcalde de la ciudad, Eric Adams, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, donde ha reconocido que este será recordado como "uno de los peores incendios de la época moderna en la ciudad de Nueva York".



Asimismo, Adams ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que califica el suceso como una "tragedia sin medida" y ha lamentado la pérdida de las 19 vidas, especialmente la de los "jóvenes inocentes".



"Gracias a los hombres y mujeres del Departamento de Bomberos de Nueva York por luchar tan valientemente contra el incendio del Bronx. Se está llevando a cabo una investigación de lo sucedido", ha informado el alcalde neoyorquino.



En estos mismos términos se ha manifestado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ha asegurado sentirse "horrorizada por el desvastador incendio", y ha anunciado que establecerá un fondo de compensación para ayudar a proporcionar a las víctimas del incendio el dinero necesario para la vivienda, los costos del entierro u otras necesidades.



"Esta noche es una noche de tragedia y dolor. Mañana comenzaremos a reconstruir (...) Reconstruiremos sus vidas y les daremos esperanza, especialmente a aquellos que vinieron desde África, (desde) Gambia, en busca de una vida mejor aquí, en este gran distrito del Bronx", ha señalado ante la televisión.



"Mi corazón está con los seres queridos de todos aquellos que hemos perdido trágicamente, todos los afectados y con nuestros heroicos bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York", ha trasladado Hochul en sus redes sociales, donde ha añadido que "todo el estado de Nueva York apoya a la ciudad de Nueva York".



Por otro lado, el alcalde ha informado de que el edificio albergaba en su mayoría a población musulmana y que muchos de los residentes procedían del país africano Gambia.



Adams ha aseverado que para su Gobierno será una prioridad el garantizar que se respeten los ritos funerarios de los fallecidos, y que trabajará para localizar a líderes musulmanes que conecten con los residentes.



El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas, según apunta el diario 'The New York Post'.



Fuentes de este diario sensacionalista aseguran que una de las víctimas mortales sería un niño de cuatro años. "Estaban sacando cuerpos de todos los pisos. Es el peor incendio que he visto en 30 años", ha relatado un bombero al 'Post'.



Por su parte, la Asociación de Bomberos Uniformados ha denunciado la falta de personal en los camiones que fueron llegando al lugar. "Había cuatro bomberos en lugar de cinco (en el primer camión) porque falta personal por el coronavirus", ha explicado el presidente de la asociación, Andrew Ansbro.



"Varios de los camiones que llegaron primero estaban en la misma situación. Si hubiera habido personal suficiente se podría haber extinguido antes el fuego y se habría dado atención médica antes", ha indicado.



Una de las vecinas, Cristal Díaz, de 27 años, logró huir del edificio en llamas desde el 15º piso junto a sus primos, su tía y su perro. "Estaba tomando un café en el salón cuando olí el humo. Mojamos toallas para ponerlas bajo las puertas. Ha sido todo una locura", ha relatado.



Otro vecino ha explicado que muchos vecinos podrían no haber salido de sus casas porque no es raro que suene la alarma antiincendios unas dos veces por semana. "La gente del tercer, cuarto y quinto (piso) ha seguido con su día hasta que han visto el humo", ha dicho.



Al parecer las llamas comenzaron en los pisos más bajos de la torre y las primeras llamas se pudieron ver desde el exterior en una ventana del tercer piso. Los bomberos han desplegado escaleras para intentar facilitar la evacuación pese a las dificultades que causan las bajas temperaturas.