Yemen.- Arabia Saudí pide ayuda a los países del Golfo para reponer su escudo antimisiles contra los ataques huthis

26-05-2019 Dron derribado en Arabia Saudí POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA YEMEN INTERNACIONAL TWITTER/SPA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las autoridades saudíes están solicitando a los países aliados del Golfo ayuda para reabastecer los misiles Patriot que sirven de munición para su escudo antimisiles contra los ataques de los aviones no tripulados de los rebeldes huthis, sus enemigos en la guerra de Yemen.



Fuentes de la Casa Blanca han informado al diario 'Financial Times' que "se trata de una situación urgente" porque, dada la frecuencia de los ataques insurgentes, la reserva de misiles saudíes podría agotarse "en cuestión de meses".



La misma fuente indica que la opción de pedir ayuda a los países del Golfo en lugar de a Estados Unidos, aliado tradicional de los saudíes, es "más viable" dado que el suministro es más rápido.



Otro alto cargo de la Administración de Joe Biden ha confirmado también que Washington "está trabajando en estrecha colaboración con Arabia Saudí y otros países socios para garantizar que no haya brechas en la cobertura". Los rebeldes, que controlan el norte de Yemen, lanzaron 375 ataques transfronterizos contra el reino saudí el año pasado.



La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por el presidente, Abdo Rabbu Mansur Hadi, y apoyado por la citada coalición internacional liderada por Riad, y a los huthis, respaldados por Irán.



El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.