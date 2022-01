Vinicius revitaliza al Real, Borré no basta, carbón para el Bayern y el PSG

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., celebra el tercer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la jornada 20 de primera división que disputaron frente al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Chema Moya.

Madrid, 9 ene (EFE).- La vuelta del brasileño Vinicius, que con dos tantos revitalizó al Real Madrid, el doblete del colombiano Rafael Borré que no valió para evitar la derrota del Eintracht Fráncfort , el empate del París Saint Germain en Lyon, y la sorprendente derrota casera del Bayern Múnich, destacan en un fin de semana de una Europa futbolística, al igual que el resto de sectores, marcada por numerosas ausencias causadas por el covid, en especial por su variante ómicron.

Baste por ejemplo que incluso se aplazaron cinco de los partidos de la Superliga griega por el covid-19.

EL EFECTO VINICIUS ALEGRA AL REAL, EL SEVILLA AGUNTA EL PULSO, BARCELONA Y EL ATLETI NO PASAN DEL EMPATE

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior es un jugador distinto. A sus 21 años, y con permiso del francés Karim Benzema, es el actual ídolo del madridismo. Su fútbol transmite alegría y frescura, espectáculo y eficacia para su equipo, y temor en el rival. Esta temporada está acallando otrora críticas y exhibiendo unas dotes que unos le vislumbraban en sus anteriores tres temporadas en el Real Madrid y que otros muchos le negaban. Su baja por covid-19 en el primer partido del año lo notó tanto su equipo, que cayó en Getafe, frenando una racha positiva de quince partidos seguidos el todas las competiciones con resultado positivo (trece victorias, dos empates).

Volvió este sábado y revitalizó, sin necesidad de hacer un gran partido, a un Real Madrid que se impuso al Valencia (4-1), con dobletes de Vini y de Benzema. Una sociedad, de momento, imparable. Se divierten juntos, y divierten. Suman en la actual liga 29 goles (17 el francés, 12 el brasileño) de los 45 marcados por el Real Madrid. Bien es verdad que los madridistas tuvieron una primera mitad con luces y sombras; pero tras desatascarse el duelo con un penalti muy discutido la 'sociedad' voló y su equipo se hizo con tres importantes puntos que le mantienen cómodamente en lo más alto.

Su ventaja siguen en 5 puntos sobre un Sevilla que se impuso al Getafe (1-0), que cuenta con un partido menos y que se antoja como el único capaz de discutir el título al Real Madrid. El Betis, tercero, ya está a 15 puntos...........y el Barcelona, sexto, a diecisiete. Y es que el Barça de Xavi Hernández, con la vuelta-debut del veterano brasileño Alvés (38 años), no pasó del empate en su visita al Granada (1-1), en un partido que tenían ganado hasta el minuto 89, cuando le igualaron y quitaron la sonrisa de la boca.

Este martes, en Arabia Saudita, Real y Barça se medirán en una semifinales de la Supercopa de España que debe marcar si la llegada de Xavi en verdad ha revitalizado al barcelonismo o, en cambio, 'todo sigue igual'.

En tanto, el vigente campeón liguero, el Atlético de Madrid, se fue con un empate en su visita al Villarreal (2-2), en un encuentro de 'tu a tu', con ventaja para ambos equipos, con los atléticos abriendo y cerrando el marcador con un golazo del argentino Ángel Correa (0-1) desde casi centro campo y, el segundo, obra de un Kondogbia que se estrena como goleador 'rojiblanco'. El Atleti es cuarto, a dieciséis puntos del Real.



DESCANSÓ LA PREMIER, VOLVIÓ LA COPA DE INGLATERRA

El fin de semana en Inglaterra vio descansar a la Premier, que cedió su espacio a los treintadosavos de la Copa de Inglaterra. Los 'grandes' siguen en liza, muchos con suplentes, alguno con cierta dificultad, otros dándose un paseo. No obstante hubo alguna sorpresa, como la eliminación del Arsenal, del Newcastle o Birmingham ante equipos de divisiones inferiores.

Así, el Manchester City a domicilió goleó al Swindon Town (1-4), el Liverpool al Shrewsbury (4-1), el Chelsea al Chesterfield (5-1); el Tottenham debió tirar de sus titulares para imponerse remontando al final al modesto Morecambe (3-1); y el Leicester, vigente campeón, derrotó al Watford (4-1).

Cayeron el Arsenal ante el Nottingham Forest (1-0), de la Championship; y el 'nuevo multimillonario' Newcastle, eliminado en su casa por el Cambridge United, dos categorías debajo, y gol de Joe Ironside (0-1), en el debut del exatlético Kieran Trippier.

El West Ham-Leeds United tuvo protagonismo argentino, pues el local Manuel Lanzini anotó el primero de los tantos que dio el triunfo de su equipo ante el visitante del técnico Marcelo Bielsa (2-0), en un duelo con ambos equipos de la máxima categoría.

EL 'SCUDETTO' ES COSA MILANESA, EL JUVENTUS SE HACE CON LA LOCURA DEL OLÍMPICO ROMANO, THEO HACE HISTORIA EN EL MILAN

En el Calcio cada vez está más neto que el título es cosa milanesa, con el Inter y el Milan en su disputa. El conjunto interista, nacido en 1908 de un cisma de milanistas, se mantienen en lo más alto, con un punto de ventaja, tras su triunfo este domingo ante un Lazio (2-1) que sigue a diecisiete puntos de su hoy rival.

El Milan es la gran alternativa a su 'vecino' Inter en la lucha por el 'scudetto' (título). Se impuso en casa del Venecia (0-3) con un primera tanto del incombustible sueco Zlatan Ibrahimovic y con dos (uno de penalti) de un francés Theo Hernández que ya es historia milanista. Y es que el lateral exmadridista se convierte en el primer defensa de la historia del equipo en anotar tres dobletes en la Serie A. Tercero es el Nápoles, a seis puntos del líder tras el triunfo casero ante el Sampdoria (1-0).

El romano estadio Olímpico se puso de gala para ver un Roma-Juventus Turin que años atrás sería en la lucha por el título, pero ahora es en la disputa por entrar en zona Liga Campeones. Se vivió una auténtica locura sobre el terreno de juego, con un conjunto romano de Jose Mourinho que hasta el minuto 70 llegó a tener un favorable 3-1, pero que, en apenas siete minutos, vio como los juventinos del sancionado Massimiliano Allegri (en las gradas) se ponían con un favorable 3-4, con el que acabó la contienda. Eso sí dentro de la locura, los locales fallaron una pena máxima en el minuto 83 que le hubiera dado el empate.

Curiosamente, además del tanto del argentino Paulo Dybala que trajo el momentáneo 1-1, los dos grandes revulsivos del Juventus tienen 'sabor' barcelonista. Y es que el centrocampista brasileño Arthur y el español Álvaro Morata, que salieron ambos al terreno de juego en el minuto 63, resultaron determinantes. El medio exbarcelonista puso orden y pausa, y el delantero madrileño, exmadridista, exatlético, exblue, y ahora uno de los actuales deseos de Xavi Hernández para llevarle al Barcelona en este 'mercado invernal', dio la asistencia del 3-2, y de un rebote a disparo suyo llegó al 3-3 obra de Dejan Kulusevski. Con ello, pese al deseo del jugador, difícilmente el técnico juventino le dejará marchar.

Tras la locura del Olímpico, el Juventus es quinto, a once puntos del Inter, a tres puntos de la zona Champions que marca el Atalanta, mientras que el Roma es séptimo, a seis puntos del juventino.

CARBÓN PARA EL BAYERN, INSUFICIENTE DOBLETE DEL COLOMBIANO BORRÉ

El Dreikönigstag, o como se conoce en Alemania a la fecha de los Reyes Magos, trajo un día después, el viernes, carbón al Bayern Múnich, que cayó en casa ante el Borussia M'gladbach (1-2), pese a adelantarse en el marcador con un temprano tanto del polaco Robert Lewandowski, que ya suma 20 en 18 jornadas. Pero los visitantes remontaron y ya se fueron al descanso con una ventaja que ya no abandonaron. En detrimento del conjunto muniqués está que tuvo numerosa bajas, nueve de ellas por covid.

Pese a la derrota, el vigente campeón mantiene una buena ventaja de seis puntos sobre su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund que sufrió y tuvo que remontar para llevarse el triunfo en la visita al Eintracht Fráncfort (2-3). Insuficiente la buena actuación en los locales del colombiano Rafael Borré, que con un doblete puso un esperanzador 2-0 para su equipo en el minuto 24. Pero el equipo del deseado por los 'grandes' Erling Haaland reaccionaron y, en los últimos veinte minutos, se llevaron la contienda, sin gol de un noruego que asistió en el 2-1.

EL PSG NO PUEDE CON EL LYON. EL OPORTO LIDERA EN SOLITARIO EN PORTUGAL

El multimillonario París Saint Germain, con muchas y notables ausencias, no pasó del empate en Lyon (1-1)....y gracias. Sin Leo Messi, Neymar, Ángel Di María, entre otros, y con el argentino Mauro Icardi como pareja en ataque de Kylian Mbappé, que mandó dos balones a los palos, sufrió ante un rival que se adelantó pronto por medio del brasileño Lucas Paquetá y que dispuso de un par de buenas ocasiones pata aumentar su ventaja. No lo hizo y lo pago a falta de un cuarto de hora, cuando el PSG logró la igualada.

No peligra el liderato del PSG, que sigue dejando muchas dudas especialmente defensivas, que lleva once puntos de ventajas sobre el Niza, segundo clasificado y que se impuso al Brest (0-3).

En Portugal, el Oporto lidera en solitario tras ganar con sufrimiento al Estoril (2-3), remontando un adverso 2-0 con que acabó la primera mitad, y tanto decisivo en el minuto 90, y tras la derrota previa del Sporting de Portugal en terreno del Santa Clara (3-2).

Lorenzo Martínez