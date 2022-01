Vinicius: "Hemos hecho un partidazo desde el principio"

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., durante el encuentro correspondiente a la jornada 20 de primera división que disputan hoy sábado frente al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Mariscal.

Madrid, 8 ene (EFE).- El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius declaró este sábado, tras la victoria por 4-1 ante el Valencia en la que anotó dos goles, que su equipo hizo "un partidazo desde el principio".

"Hemos hecho un partidazo desde el principio. Tenemos que seguir en esta linea y hoy hemos jugado muy bien. Estoy contento de volver para ayudar al equipo y volver a marcar goles tras cuatro partidos sin hacerlo", señaló Vinicius en Movistar+.

"Estoy muy contento con todo el partido del equipo. Si jugamos como hoy ganaremos. Yo tengo que seguir trabajando y mejrando para hacer grandes cosas. Siempre estoy con ambición y a tope para ayudar al equipo", agregó.

Sobre el penalti que supuso el 1-0, el brasileño dijo: "Dentro del campo pienso que es penalti, pero no he visto el vídeo. El árbitro está para decidir y hoy ha pitado uno para nosotros y otro para ellos".

"Para mí es un sueño jugar en el Real madrid. Quiero seguir muchos años para seguir aquí para ampliar la leyenda del club. La confianza que me dan es muy importante para mí", agregó.