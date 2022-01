Un homenaje al arte y la palabra ponen el broche de oro a Actual 2022

Un homenaje al arte, en sus distintas disciplinas; y la palabra, como vehículo de la comunicación, ha puesto este sábado el broche de oro al 32 Festival Actual 2022, en una gala en la que se han entregado unos premios a las artes escénicas, la cinematografía, la música y la comunicación. EFE / Raquel Manzanares.

Logroño, 8 ene (EFE).- Un homenaje al arte, en sus distintas disciplinas; y la palabra, como vehículo de la comunicación, ha puesto este sábado el broche de oro al 32 Festival Actual 2022, en una gala en la que se han entregado unos premios a las artes escénicas, la cinematografía, la música y la comunicación.

La directora de cine Isabel Coixet, la cantante flamenca María José Llergo, el columnista, escritor y crítico de televisión Bob Pop y el actor teatral y maestro riojano Ricardo Romanos han sido los galardonados con los I Premios "A de Actual", que nacen con vocación de reconocer a personalidades del mundo del arte y la cultura por su aportación a la sociedad en diferentes disciplinas.

Dirigida por la actriz riojana Mabel del Pozo, la entrega de premios ha puesto fin a siete días de casi medio centenar de espectáculos, que han hecho vibrar a Logroño y la han puesto en el candelero del panorama artístico nacional, lo que ha reconocido también la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, quien ha clausurado el acto.

El director artístico del festival, el director de cine y guionista Santiago Tabernero, ha destacado que estos "icónicos" premios pretenden prestigiar el festival, organizado por el Gobierno de La Rioja; y "celebrar el talento" en las disciplinas de música, cine, televisión y teatro.

Cada uno de los galardonados ha recibido una escultura de bronce, que representa a una mujer y asemeja la letra A por la posición de sus piernas, creada por el escultor riojano Daniel González en 1928 y denominada "Arrogancia", cuya pieza original forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía de Madrid.

Isabel Coixet, premio a su talento y carrera artística, ha dado las gracias a la organización del festival por haberla invitado a este certamen, en el que se ha proyectado su película "La vida secreta de las palabras", galardonada con cuatro premios Goya, sobre la que ha charlado con el público.

Acompañada de su amiga y directora de cine francesa Agnès Jaoui, quien ha interpretado una pieza musical, Coixet ha felicitado al Gobierno de La Rioja por "apoyar la cultura, esa cosa gelatinosa que hace a la gente vibrar", como se ha reflejado, ha dicho, en este festival.

La cineasta catalana, quien se prepara para iniciar un nuevo rodaje en Lisboa (Portugal) sobre la vida del poeta Fernando Pessoa, se ha mostrado contenta de su estancia en La Rioja y de poder hablar de su película con el público, presenciar conciertos y comer las típicas "patatas a la riojana".

El actor y escritor Bop Pop, nombre artístico de Roberto Enríquez, ha recibido el galardón en reconocimiento a su talento en el ámbito de la comunicación.

Tras debutar con su monólogo "Los días ajenos", un espectáculo de voces y memoria cimentado en su libro homónimo, Bop Pop ha expresado su deseo de que pueda seguir recibiendo "muchos más premios" porque significará que "sigo trabajando".

La cantaora cordobesa María José Llergó no ha podido recoger el premio ni debutar en Actual, ya que su concierto, que clausuraba este sábado el certamen, se clausuró al dar positivo en covid-19 un miembro de su equipo artístico.

El galardón lo ha recogido Tabernero, quien ha dicho que espera poder entregarlo a la artista en su casa de Madrid y cuya figura ha glosado el artista Alfredo Tobía, quien la ha definido como "una de las mejores voces del flamenco" y es "una pena que no haya podido estar aquí".

Ricardo Romanos, premio al talento de las artes escénicas, ha dedicado esta "preciosa escultura" a su familia, amigos, compañeros en sus 57 años de carrera artística y a los técnicos del teatro.

El premio del público a la programación de cine ha correspondido a "Last film Show", cuarto largometraje del realizador Guyarat Pan Nalin, que narra la vida de un niño del tercer mundo que quiere ser director de cine; y cuyo director, Pan Nalinm por videoconferencia, ha dado las gracias por este reconocimiento.

En la gala, Tabernero ha agradecido a Berta Bartolomé, responsable de la Fundación Escultor Daniel y nieta de este artista, su colaboración para contar con "este tesoro", una obra de "este maestro de las vanguardias del siglo pasado".

Andreu, en la clausura, ha dicho que termina esta 32 edición y se comienza a trabajar en la 33, para la que "ya hay varias ideas y ¡ojalá! se pueda celebrar libre de pandemia".

Ha asegurado que ha sido "un Actual hecho en tiempo y forma, con salud y sello de una cultura segura".