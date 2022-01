Suns, Bucks y Jazz caen mientras los Grizzlies continúan intratables

EFE/ Phillip Kim

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- Aspirantes a lo más alto en la NBA como los Phoenix Suns, los Milwaukee Bucks y los Utah Jazz cayeron este sábado en una jornada de muchas sorpresas y en la que los Memphis Grizzlies, absolutamente intratables, sumaron su octava victoria seguida.

CLIPPERS 108 - GRIZZLIES 123

Pese a que su gran estrella, Ja Morant, no jugó por una leve lesión, los Memphis Grizzlies aplastaron a domicilio a Los Angeles Clippers con Desmond Bane (23 puntos con 5 de 8 en triples, 7 rebotes y 4 asistencias) y Jaren Jackson Jr. (26 puntos y 8 rebotes también en 29 minutos) liderando una gran exhibición de baloncesto atlético, físico y muy potente.

En los Clippers, que llegaron a perder por 25 puntos, Marcus Morris (29 puntos y 8 rebotes) fue el único que planteó algo de resistencia.

El español Santi Aldama consiguió 7 puntos (3 de 5 en tiros), un rebote y un tapón en 20 minutos con los Grizzlies mientras que su compatriota Serge Ibaka no tuvo su tarde (se fue sin anotar tras fallar sus 2 tiros) y cogió 2 rebotes para los Clippers en 8 minutos.

SUNS 100 - HEAT 123

Un auténtico bombardeo de triples cayó este sábado sobre Phoenix con los 22 tiros de tres (récord de la franquicia) que los Miami Heat metieron para tumbar a los Suns.

Tyler Herro (33 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) guió a la artillería pesada de los Heat junto a Duncan Robinson (27 puntos con 8 triples) mientras que Devin Booker (26 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) fue el máximo anotador de los Suns.

PACERS 125 - JAZZ 113

Domantas Sabonis firmó la mayor anotación hasta ahora de su carrera en la NBA (42 puntos con un extraordinario 18 de 22 en tiros, 6 rebotes y 3 asistencias) para doblegar a unos Utah Jazz que encadenaron su segunda derrota seguida.

Donovan Mitchell (36 puntos, 2 rebotes y 9 asistencias) fue el más destacado de los de Utah.

El dominicano Chris Duarte jugó 19 minutos para los Pacers en los que logró 9 puntos (2 de 6 en tiros), 3 rebotes, un tapón y un robo.

HORNETS 114 - BUCKS 106

El partidazo de Giannis Antetokounmpo (43 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias) se quedó sin premio para unos Milwaukee Bucks que cayeron en cancha de los Charlotte Hornets y que solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos.

Terry Rozier (28 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias), Miles Bridges (21 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias) y LaMelo Ball (19 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) lideraron el meritorio triunfo de los Hornets ante los actuales campeones de la NBA.

CELTICS 99 - KNICKS 75

Jaylen Brown consiguió el primer triple-doble de su carrera (22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) para que los Boston Celtics vencieran con rotundidad a unos pobres New York Knicks.

RJ Barrett (19 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias) fue el principal referente anotador de unos Knicks que solo encestaron el 36,7 % de sus tiros de campo.

El dominicano Al Horford aportó 3 puntos (1 de 3 en tiros), 4 rebotes, 5 asistencias y un tapón en 20 minutos con los Celtics.

PISTONS 97 - MAGIC 92

El encuentro entre los dos peores equipos de la Conferencia Este se saldó con una victoria ajustada de los Detroit Pistons sobre los Orlando Magic.

Hamidou Diallo (17 puntos y 6 rebotes) encabezó a un grupo de cinco jugadores de los Pistons por encima de los 10 puntos en tanto que Gary Harris (28 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias) lideró a los de Orlando.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (26-10)

2.- Brooklyn Nets (24-13)

3.- Miami Heat (25-15)

4.- Milwaukee Bucks (26-16)

5.- Philadelphia 76ers (22-16)

6.- Cleveland Cavaliers (22-17)

7.- Toronto Raptors (19-17)

8.- Charlotte Hornets (21-19)

9.- Washington Wizards (19-20)

10.- Boston Celtics (19-21)

11.- New York Knicks (19-21)

12.- Atlanta Hawks (17-21)

13.- Indiana Pacers (15-25)

14.- Detroit Pistons (8-30)

15.- Orlando Magic (7-33)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (30-9)

2.- Golden State Warriors (29-9)

3.- Utah Jazz (28-12)

4.- Memphis Grizzlies (27-14)

5.- Dallas Mavericks (21-18)

6.- Los Angeles Lakers (21-19)

7.- Denver Nuggets (19-18)

8.- Minnesota Timberwolves (19-20)

9.- Los Angeles Clippers (19-21)

10.- San Antonio Spurs (15-23)

11.- Sacramento Kings (16-25)

12.- Portland Trail Blazers (14-24)

13.- New Orleans Pelicans (14-25)

14.- Oklahoma City Thunder (13-25)

15.- Houston Rockets (11-29).