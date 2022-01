Ranking Disney+ en España: Top 10 de las series más vistas de hoy sábado, 08 de enero

El contenido multimedia es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay un enorme mercado de series. La noticia es que el streaming puede darte exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

Con ello en mente, Disney+ realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real en España. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 10 series más buscadas en esta plataforma:

1. El libro de Boba Fett

El legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand deben navegar por el inframundo de la galaxia cuando regresen a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que una vez gobernó Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

2. Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

3. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

4. Ojo de Halcón

Ahora como un ex Vengador se encuentra en una misión simple: la de reunirse con su familia por Navidad. Pero no lo tendrá tan fácil cuando alguien del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Pero no se encontrará solo, ya que tendrá la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con un día en convertirse en una super heroína que siempre ha soñado llegar a ser.

5. The Mandalorian

En el anárquico período tras el hundimiento del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas con armadura conocido solo como El Mandaloriano emprende una misión bien remunerada aunque enigmática.

6. Modern Family

Narrada desde la perspectiva de un documental, la serie ofrece un panorama honesto y divertido sobre la vida de varias familias, en donde se presentan la relación entre padres e hijos, diferencias generacionales y culturales.

7. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

8. Cómo conocí a vuestra madre

How I Met Your Mother. Exitosa serie de la CBS que, en su primera temporada, obtuvo excelentes índices de audiencia además de ganar dos premios Emmy: uno a la dirección artística y otro a la fotografía. En el año 2030, Ted (Josh Radnor) relata a sus dos hijos adolescentes cómo conoció a su madre y cómo fue su vida hasta que, por fin, encontró el amor verdadero. Todo empezó cuando Marshall (Jason Segel), su mejor amigo, decidió casarse con Lily (Alyson Hannigan), su novia de toda la vida. Entonces Ted decidió lanzarse a la búsqueda del amor verdadero y formar una familia. Para conseguirlo contó con el apoyo de su amigo Barney (Neil Patrick Harris), un joven algo extravagante y muy hábil para conocer mujeres. Cuando, por fin, Ted conoce a Robin (Cobie Smulders), una impresionante joven canadiense que acaba de mudarse a Nueva York, está completamente seguro de que es amor a primera vista, pero el destino aún puede depararle muchas sorpresas.

9. Big Sky

Dos detectives privados, Cassie Dewell y Cody Hoyt, colaboran con Jenny, ex policía de la que Cody está separado, para buscar a dos hermanas a las que secuestra un camionero en una carretera perdida de Montana. Cuando descubren que no son las únicas chicas que han desaparecido en la zona, tienen que darse prisa para detener al asesino antes de que se lleve a más mujeres.

10. Futurama

Serie de animación creada por Matt Groening (creador también de Los Simpson) y David X. Cohen (guionista también de Los Simpson). Ambientada en la ciudad de "Nueva Nueva York" en el año 3000, la serie comienza con Philip J. Fry, un joven repartidor de pizza neoyorquino fracasado y desmotivado que es criogénicamente congelado por accidente la Nochevieja de 1999. Mil años después es descongelado, encontrándose en Nueva Nueva York el 31 de diciembre de 2999. El intento de Fry por escapar de la entonces obligatoria asignación laboral como repartidor termina cuando es contratado en Planet Express, una pequeña compañía de mensajería intergaláctica propiedad de su sobrino lejano, como repartidor. La serie trata sobre las aventuras de Fry y sus colegas cuando viajan por el universo haciendo repartos para Planet Express.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece Disney+?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado Disney+ para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.