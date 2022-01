Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy domingo, 09 de enero

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. pushin P (feat. Young Thug)

Cosechar éxitos es sinónimo de Gunna y Future. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «pushin P (feat. Young Thug)», debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

2. thought i was playing

El temazo de Gunna y 21 Savage se mantiene en segundo lugar.

3. 25k jacket (feat. Lil Baby)

Con una diferencia favorable de 1, la nueva rola de Gunna se sitúa hoy en el puesto 3 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

4. how you did that (feat. Kodak Black)

«how you did that (feat. Kodak Black)» se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 5. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Gunna.

5. poochie gown

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Gunna. Quizás por esto es que «poochie gown» debuta en el ranking directamente en la quinta posición.

6. mop (feat. Young Thug)

«mop (feat. Young Thug)» de Gunna es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. alotta cake

«alotta cake» de Gunna se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la séptima posición.

8. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 20 en el que se encontraba ayer.

9. idk that bitch (feat. G Herbo)

El sencillo más reciente de Gunna ya se vislumbra como un nuevo clásico. «idk that bitch (feat. G Herbo)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. private island

«private island» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Gunna está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.