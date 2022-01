Rally/Dakar.- Santolino: "Los pequeños detalles marcan la diferencia en el Dakar"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El piloto español Lorenzo Santolino (Sherco), que ha regresado este domingo tras la séptima etapa al 'Top 5' de la general de motos del Rally Dakar, ha asegurado que deben estar atentos a los "pequeños detalles", que son los que finalmente "marcan la diferencia" en el 'raid' más duro del mundo, afirmando que deben ser "constantes" y no cometer "grandes errores".



"Ha sido un buen día. Al principio he ido a un ritmo más conservador (hasta la neutralización). Después me he juntado con Barreda y Benavides y creo que hemos llevado un buen ritmo porque había muchas notas, mucha navegación y entre los tres hemos ido tirando. Si hacíamos algún pequeño error, pasaba otro delante", señaló tras la etapa.



Sin embargo, el salmantino explicó que en el tramo final fue "perdiendo el contacto" con el grupo. "Entre los tres íbamos cambiándonos y eso nos ha ayudado a llevar un buen ritmo. A partir de ahí, creo que ha sido Barreda el que ha pasado delante y han venido zonas muy rápidas de 'plateaux' un poquito bacheadas. He tenido un poco más de dificultad para quedarme con ellos", manifestó.



"Habíamos alcanzado a Joaquim Rodrigues y se ha puesto él delante. Poquito a poco he ido perdiendo el contacto. Me he quedado a mi ritmo, pero yendo solo me cuesta un poco más. En las últimas zonas había un poco más de navegación de nuevo, bastante rápida. Yendo con trazas es más fácil, pero aun así he intentado mantenerme con el 'roadbook' controlado para no perder la buena línea", continuó.



En general, Santolino cree que fue "una especial positiva". "Lo importante es ser constante, sin grandes errores, manteniendo una buena línea de ritmo. El Dakar empieza desde que te levantas hasta que te acuestas. Hemos visto hoy que en cualquier momento se puede cometer un error, ya sea en el enlace, en un control, en un radar del enlace... Hay que estar concentrado en los pequeños detalles que son los que marcan la diferencia al final en el Dakar", concluyó.