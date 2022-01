Pipe Bueno revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Pipe Bueno (@pipebueno) realizó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 932.748 de interacciones entre sus seguidores.

Feliz navidad 🔥🔥🔥 !!! Deseándoles siempre lo mejor con todo el amor del mundo. @luisafernandaw los amamos.





Esta familia les desea con mucho amor un feliz año !!!! Que llegue un 2022 lleno de bendiciones y mucha salud para todos uds. @luisafernandaw gracias por ayudarme a construir un hogar Tan hermoso, gracias por regalarme lo que nadie nunca antes me había podido dar, contigo hasta lo dias más oscuros los puedo pasar mucho mejor. TE AMO.





Y así mi va mi 32 de Diciembre !! Uds cómo van ?? Yo más feliz no puedo estar, agradecido con todo lo bonito que me ha regalado Dios. Este año promete muchas cosas buenas, solo les deseo lo mejor y les mando la mejor energía.





La verdad me invade el dolor, me duele en lo más profundo de mi alma !!! Te nos fuiste leyenda 😭😭!! Pero te recordaremos de la maneras más bonita y sincera, a través de tu música que seguramente nos hará sonreír, beber y llorar. Querido @alexoficial para ti y toda tu familia mucho reposo en Dios para que les regale esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por mi parte guardare como un tesoro todos los recuerdos que tengo en cada uno de los 12 shows en los que te acompañe abriendo tus conciertos, asi cómo también nunca olvidaré aquellos consejos que me diste en el estudio de tu rancho en GDL mientras grababa una de mis canciones. Descansa en paz CHENTE, SIEMPRE SEGUIRÁS SIENDO EL REY. @_vicentefdez





Este sería yo en otras nacionalidades !! Jajajajajajajajaja con que nacionalidad se quedarían uds digan pues ??? Los leo aquí abajo 👀

Andrés Felipe Giraldo Bueno (Cali, Colombia, 7 de febrero de 1992) más conocido como Pipe Bueno, es un cantautor y compositor colombiano

Sus géneros musicales son la música popular colombiana y norteña. Sin embargo en los últimos años ha hecho colaboraciones de reggaeton junto a artistas como Maluma, Wisin, J Álvarez y Zion. Es amigo intimo del cantante Maluma.

Inició su carrera artística tan solo a los 16 años, lo que le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos como en una fiesta; ambos lo escucharon y decidieron brindarle apoyo en su carrera.

Después de esto, Pipe lanzó su álbum debut homónimo donde fusionaba géneros como el vallenato y popular. El álbum, grabado en Medellín en el 2008, fue producido por Iván Calderón. En el año 2009 recibió nominaciones a los Premios Nuestra Tierra siendo el artista de la noche y ganó cinco premios.

Ese mismo año fue nominado por primera vez a los Premios Grammy Latinos en la categoría de "Mejor Álbum de Música Grupera" por su álbum Pipe Bueno. Para el 2014 cuando era asesor de Maluma en La Voz Kids, Pipe lanza «La Invitación», una canción de los dos en el género urbano, la primera de Pipe en reggaeton acompañado de uno de los grandes de Colombia como lo es Maluma. En pocos días recibió millones de visitas. En 2017 presentó el tema «Ingrata», a dúo con Jhon AlexCastaño, sencillo que se posicionó en los primeros lugares de popularidad.