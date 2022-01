Organizaciones sociales ratifican las protestas contra el Gobierno de Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/ Ricardo Maldonado

Quito, 8 ene (EFE).- El Frente Popular de organizaciones sociales y sindicatos ratificaron este sábado que el próximo 19 de enero protestarán contra de las políticas económicas del Gobierno ecuatoriano, liderado por Guillermo Lasso.

"Este 19 será una respuesta importante de los sectores sociales para enfrentar las políticas neoliberales", dijo Nélson Eraso, representante del Frente Popular.

El líder de los movimientos sociales dijo a Efe que también el 11 y el 12 habrá movilizaciones en defensa de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros asuntos, pero no profundizó en detalles.

Durante la asamblea nacional del movimiento desarrollada este sábado, Eraso aseguró que "lo principal es la lucha por la vida" por lo que aseguró que evaluarán a diario la situación epidemiológica del país, pues en los últimos días se ha reportado un importante repunte de los contagios.

Y formuló un llamamiento a los trabajadores, sectores sociales y distintos sectores populares a que acudan a vacunarse.

"Es evidente que eso es parte de proteger nuestras vidas, pero eso no quiere decir, en cambio, que no nos predispongamos a pelear en defensa de los derechos de los pueblos", anotó.

En un discurso durante la asamblea, Eraso aseguró que ratifican "la oposición a las políticas neoliberales y privatizadoras del presidente Guillermo Lasso" y subrayó que no permitirán la venta de la empresas estatales.

Y mientras este sábado los representantes de los sindicatos y movimientos sociales criticaban las políticas económicas del Gobierno, el jefe de Estado, ofrecía, a través de Twitter, "buenas noticias económicas al cierre del 2021" con datos nominales enero-octubre.

"La reactivación del consumo, la inversión y la actividad industrial se reflejaron en aumentos en las importaciones (40%) tanto de materias primas (48%) como de bienes de consumo (26%) y de capital (20%)", escribió en esa red social

Y añadió que en volumen, las exportaciones no petroleras (+7%) lideraron el crecimiento, resaltando atún y pescado (68%), minería (66%) y camarón (18%).

Asimismo, de enero a octubre, "las exportaciones en valor crecieron más del 30%: más del 70% para las exportaciones petroleras, reflejando altos precios, y casi 15% para las no petroleras".

"Al cierre del 2021, las reservas internacionales alcanzaron un saldo de US$7.898 millones, 33% más que en mayo del 2021 (US$5.923 millones). Sin discursos demagógicos y con hechos que generan confianza se fortalece la dolarización", finalizó el gobernante.