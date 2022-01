Opositor venezolano pide respetar los resultados de los comicios en el estado de Chávez

El excandidato opositor a la Gobernación del estado Barinas Freddy Superlano, en una fotografía de archivo. EFE/ RAYNER PEÑA R

Barinas (Venezuela) 9 ene (EFE).- El excandidato opositor a la Gobernación del estado Barinas -cuna de Hugo Chávez- Freddy Superlano pidió este domingo que se respeten los resultados de la repetición de los comicios en dicha región, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Queremos hacer un llamado muy claro a que respeten lo que se expresó hoy 9 de enero, a que respeten lo que la gente dijo en cada uno de los centros de votación, a que respeten la expresión popular", indicó el dirigente en una rueda de prensa desde el comando de campaña en la ciudad de Barinas.

La repetición de estas elecciones fue ordenada por el TSJ luego de emitir una sentencia en la que argumentó que Superlano, quien ganó por un estrecho margen al entonces candidato oficialista, Argenis Chávez, se presentó pese a estar inhabilitado.

El opositor apoya en la contienda al aspirante Sergio Garrido, quien ya había sido elegido en los comicios del pasado 21 de noviembre, pero en aquella ocasión, como concejal.

"Muchos de los altos jerarcas del régimen ya no están en Barinas, se fueron. Yo pudiera decir que se fueron con el rabo entre las piernas, que abandonaron la ciudad. Como lo hemos vaticinado en el pasado, bastaba que el 9 (de enero) respondiera el pueblo de Barinas para que se fueran y ya no están", añadió.

Asimismo, dijo que los centros de votación de la región que no tienen más electores en fila empezaron a cerrar a las 18:00 hora local (22:00 GMT), como lo establece el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Hacemos un llamado al Plan República (Fuerzas Armadas),al CNE, miembros de mesa, testigos, que donde no hay electores ya de acuerdo a la ley se inicia el proceso de cierre", solicitó.

Por otra parte, Superlano denunció que durante la jornada de votación se presentaron "abusos" en el municipio Cruz Paredes, donde fueron detenidos tres dirigentes políticos de la oposición, que ejercieron como testigos en los colegios electorales, a tempranas horas de la mañana.

"Solamente por hacer denuncias, por cierto, de algo que apareció durante el proceso que fue el voto asistido, cosa que se ha minimizado, casi desaparecido del evento pasado y que apareció de manera tímida en este municipio y nuestros testigos denunciaron de manera muy clara y por esto fueron detenidos de manera arbitraria", explicó.

Sostuvo que dos de ellos ya fueron liberados pero hay un testigo que sigue preso.