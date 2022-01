Muere a los 77 años Michael Lang, cocreador del festival de Woodstock

El cofundador del festival de Woodstock Michael Lang(d) en una fotografía de archivo. EFE/ Javier Romualdo

Nueva York, 9 ene (EFE).- El empresario musical Michael Lang, uno de los creadores del histórico festival de Woodstock en 1969, falleció este sábado a los 77 años tras una breve enfermedad, anunció este domingo su representante Michael Pagnotta.

Lang murió en una clínica para tratamiento de cáncer de Nueva York como consecuencia de un linfoma poco común, según varios medios.

Lang fue junto a Artie Kornfeld, Joel Rosenman y John P. Roberts la mente detrás de Woodstock, el festival que a finales de los 60 reunió a más de 400.000 personas en una granja de Bethel (Nueva York) para escuchar a artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane o Santana.

La cita, que se presentó como "Tres días de paz y música", está considerada como uno de los eventos musicales más importantes de la historia moderna.

En una entrevista con la revista Rolling Stone en 2009, Lang aseguraba que Woodstock fue un "momento de esperanza" en una época muy oscura para Estados Unidos, marcada por la guerra de Vietnam, la falta de respuestas del Gobierno y muchos problemas de derechos humanos.

El empresario musical participó en 1994 en la organización de la segunda edición de Woodstock, celebrada en 1994 y en la que se reunió a artistas del cartel original como Joe Cocker o The Grateful Dead con otros más modernos como Red Hot Chili Peppers, Green Day, Aerosmith o Metallica.

Su éxito llevó a Lang y otros socios a impulsar un nuevo Woodstock en 1999, plagado de problemas y considerado un gran fracaso, mientras que sus conversaciones para organizar en 2019 una edición con motivo del cincuenta aniversario de la primera nunca fructificaron.

Al margen de organizar festivales, Lang fue mánager de artistas y fundó Just Sunshine Records, que publicó discos entre otros de Karen Dalton y Betty Davis.