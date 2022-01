Malí.- Los líderes de la CEDEAO discuten este domingo el posible endurecimiento de las sanciones a Malí

Las autoridades malienses presentan a última hora un nuevo calendario de transición para evitar nuevos castigos



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se reúnen de nuevo este domingo en la capital de Ghana, Accra, para plantear un posible endurecimiento de las sanciones contra las autoridades golpistas de Malí si estas no avanzan en los preparativos para la celebración de elecciones de cara al mes de febrero.



El organismo regional ya sancionó a Malí en noviembre de 2021 por esta demora en unos comicios previstos inicialmente a principios de ese año, antes del inicio de un periodo de convulsión que ha desembocado con el coronel Assimi Goita al frente de un proceso de transición que, según su calendario, podría durar un lustro.



Sin embargo, los cinco años planteados por los militares son exageradamente largos para la CEDEAO, que sospecha de los argumentos proporcionados por la junta. Los militares remiten a la persistente inseguridad en el país, plagado de violencia de todo tipo, y la necesidad de reformas constitucionales para garantizar la fiabilidad de los comicios.



El organismo sospecha no obstante que podría tratarse de una maniobra de consolidación en el poder y ha manifestado su rechazo a este plazo en varias ocasiones.



Por ello, antes de esta nueva reunión de la CEDEAO, y "con el fin de preservar el diálogo y la buena cooperación" con la organización, enviados malienses han presentado un nuevo calendario de transición al grupo, sin duración especificada, según ha hecho saber este pasado sábado el ministro de Exteriores maliense, Abdoulaye Diop, en comentarios recogidos por el portal de noticias Abamako.



Sea como fuere, y según fuentes de Radio France Internationale, en la CEDEAO existe unanimidad para decir un "no categórico" a cualquier transición de cinco años. "Hemos sido firmes ante todos los emisarios enviados por Bamako", insiste un ministro de un país miembro. "Hay que tomar decisiones sólidas", ha agregado otro de los participantes.