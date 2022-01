Malí.- Las autoridades golpistas malienses ofrecen reducir de cinco a cuatro años el proceso de transición en el país

ACCRA/JOHANNESBURGO, 9 (DPA/EP)



Las autoridades golpistas de Malí han ofrecido a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) reducir un año el periodo de transición democrática que propusieron inicialmente para convencer al organismo internacional de que no imponga nuevas sanciones al país durante la cumbre que está celebrando este domingo en la capital de Ghana, Accra.



La oferta, de cuya existencia se tuvo conocimiento a última hora del sábado sin más detalles, ha sido finalmente concretada por el presidente ghanés, Nana Akufo-Addo, duarnte el inicio de la cumbre, pero queda por saber si los Estados miembros del organismo acabarán aceptándola.



El país ha sido escenario de tres golpes de estado desde 2012. El último de ellos ha consolidado en el poder al coronel Assimi Goita pero ello no ha acabado con la enorme inestabilidad en un lugar donde miles de fuerzas extranjeras, entre ellas francesas y alemanas, están involucradas en operaciones de paz.



Para complicar las cosas, el propio Gobierno en funciones ha admitido la presencia de instructores militares rusos en el país, bajo un mandato parecido al que otorgaron a la misión de entrenamiento de la Unión Europea, mientras varios países de la UE acusan a su vez a las autoridades malienses de contratar mercenarios del grupo ruso Wagner para potenciar la seguridad nacional.



Los cinco años planteados inicialmente por los militares representaban un periodo exageradamente largo para la CEDEAO, que sospecha de los argumentos proporcionados por la junta. Los militares remiten a la persistente inseguridad en el país, plagado de violencia de todo tipo, y la necesidad de reformas constitucionales para garantizar la fiabilidad de los comicios.



El organismo teme no obstante que podría tratarse de una maniobra de consolidación en el poder y ha manifestado su rechazo a este plazo en varias ocasiones.



Por ello, antes de esta nueva reunión de la CEDEAO, y "con el fin de preservar el diálogo y la buena cooperación" con la organización, enviados malienses presentaron este nuevo calendario de transición al grupo, según hizo saber el pasado sábado el ministro de Exteriores maliense, Abdoulaye Diop, en comentarios recogidos por el portal de noticias Abamako.



Sea como fuere, y según fuentes de Radio France Internationale, en la CEDEAO existe unanimidad para decir un "'no' categórico" a cualquier transición de cinco años. "Hemos sido firmes ante todos los emisarios enviados por Bamako", insiste un ministro de un país miembro. "Hay que tomar decisiones sólidas", ha agregado otro de los participantes.