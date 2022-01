Las OPAS piden a Pedro Sánchez que ponga "orden" en el ministerio de Consumo tras las declaraciones de Garzón

09-01-2022 Protestas de las Opas a la llegada de Pedro Sánchez. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA PALENCIA



Representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias han pedido este domingo en Palencia que Pedro Sánchez ponga orden en el ministerio del Consumo después de que su titular realizara unas declaraciones sobre la calidad de la carne.



Miembros de Asaja, Coag y Upa, han recibido con pitos al presidente del ejecutivo nacional quien ha participado en el acto de la presentación de la candidatura del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León en un acto en el frontón de Santa Marina de la capital palentina.



Así, el presidente Asaja Palencia, Honorato Meneses, ha apuntado que un ministro que critica los productos de España "no se merece representar a los españoles" ni a los ganaderos y agricultores porque sus últimas declaraciones han sido "la gota que colma el vaso".



"Estas declaraciones tienen muchas repercusiones y en muchos lugares de Europa ya se ha puesto en duda la carne española que cumple todas las garantías sanitarias, y el trabajo de los ganaderos" ha añadido.



Por su parte, el secretario de UPA Palencia, Blas Donis, ha manifestado que con la concentración quieren reivindicar "la dignidad del sector agrario y ganadero del país" quienes han sido atacados "con una realidad que no existe". "Tenemos la mejor producción de carne sostenible, los ganaderos cuidan muy bien a los animales y no se vende ni carne de segunda ni de mala calidad".



En este sentido, ha pedido al presidente del Gobierno que "ponga orden" dentro del ministerio de Consumo y la dimisión del ministro, Alberto Garzón.



Hasta la capital palentina, también se han desplazado plataformas en contra de las macro granjas de cerdos en la provincia de Palencia. En concreto, el portavoz de Valdavia Viva, Pablo García, ha acusado a los sindicatos de agrarios de no saber lo que están haciendo, puesto que las macrogranjas "contaminan, afectan el medio rural y lo despueblan".



Asimismo, García, quien fue secretario Provincial de COAG en Palencia entre 2003 y 2015, ha afirmado su intención de abandonar el sindicato que dirigió durante 12 años.