Las delegaciones de EE.UU. y Rusia mantienen un primer contacto en Ginebra

La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, en una fotografía de archivo. EFE/Yonhap

Washington, 9 ene (EFE).- Las delegaciones de Estados Unidos y Rusia mantuvieron este domingo un primer contacto en Ginebra, donde el lunes se celebrará un diálogo estratégico en el que intentarán reducir las actuales tensiones sobre la cuestión ucraniana.

En un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. informó que la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, y el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, hablaron sobre las cuestiones que tratarán en la reunión del lunes.

Así, Sherman insistió a Riabkov en que EE.UU. está "comprometido" con los principios internacionales de soberanía, integridad territorial, y la libertad de las naciones soberanas a elegir sus propias alianzas.

La subsecretaria estadounidense también trasladó al enviado ruso que su país espera poder lograr avances genuinos mediante el uso de la diplomacia y que está dispuesto a debatir con Rusia "ciertas cuestiones bilaterales", pero no la seguridad europea sin la presencia de sus aliados en ese continente.

En este sentido, Sherman indicó que esas cuestiones deberán ser tratadas en la reunión de Rusia con la Alianza Atlántica en Bruselas del próximo miércoles y en el encuentro del Consejo permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa del jueves.

A Sherman la acompañó, por parte de la delegación estadounidense, el teniente general del Ejército de EE.UU. y director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, James J. Mingus.

Riabkov, por su parte, estuvo acompañado por el viceministro de Defensa ruso, Aleksandr Fomin.

EE.UU. rebajó este domingo las expectativas de cara a los encuentros que tendrá con Rusia desde el lunes por la crisis en Ucrania y afirmó que no espera ningún "avance relevante", aunque la Casa Blanca se dice dispuesta a negociar con respecto a misiles y maniobras militares.

"No creo que vayamos a ver ningún avance relevante esta semana. Pondremos cosas sobre la mesa, y los rusos harán lo mismo, y veremos si existe espacio suficiente como para seguir adelante", indicó en una entrevista en el canal CNN el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

El secretario de Estado también reiteró la idea expresada en varias ocasiones por el Gobierno estadounidense de que Rusia tiene frente a sí "dos caminos": el del diálogo y la diplomacia o "el de la confrontación y consecuencias masivas si renueva sus agresiones sobre Ucrania".