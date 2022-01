Las 5 fotos imperdibles que publicó KIM LOAIZA 🖤 en Instagram

KIM LOAIZA 馃枻 (@kimberly.loaiza) caus贸 furor en las redes en las 煤ltimas horas. Los 5 posteos de historias y fotograf铆as, lograron m谩s de 8.737.833 de interacciones entre sus fans.

Los posts m谩s relevantes son:





Hoy cumple 10 meses el beb茅 m谩s chiquito de mam谩, mi pr铆ncipe Juanito, te amo mucho hijo, eres el hombre de mi vida 馃槶





Hola 2022 鉁 gracias a todos los que me acompa帽ar谩n en un a帽o m谩s, de verdad los amo mucho linduras, siento un cari帽o por ustedes tan fuerte como el que siento por familiares de sangre, es incre铆ble pero cierto, ustedes siempre han estado para mi, he logrado muchos de mis sue帽os junto a ustedes, por muchos a帽os me han demostrado que me quieren y eso lo valoro mucho, gracias por tanto, vamos por m谩s a帽os juntos, son los mejores 馃グ





鉁 Las 煤ltimas fotos del a帽o 鉁





Hoy a tu nombre me los tomo, por lo que fuimos y YA NO SOMOS, baby鈥





Felices fiestas linduras, los amo 鉁 recuerden que el regalo m谩s preciado es la familia, disfr煤tenla mucho鈥

Kimberly Guadalupe Loaiza Mart铆nez naci贸 el 12 de diciembre de 1997, en Mexicali, Baja California; en donde vivi贸 durante sus primeros ocho a帽os de vida. Posteriormente, Kimberly vivi贸 en Mazatl谩n durante 10 a帽os y luego se aventur贸 a vivir sola en Tijuana, donde vive acutalmente.

En 2016 cre贸 su canal de YouTube, donde reune millones de suscriptores y un a帽o despu茅s inici贸 otro canal junto a su pareja, Juan de Dios Pantoja, llamado Jukilop. En agosto del 2020 se convirti贸 en la YouTuber de habla hispana con el mayor seguimiento en la plataforma.