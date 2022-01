Las 5 fotos imperdibles de yinacalderonoficial que están arrasando en Instagram

yinacalderonoficial (@yinacalderonoficial) ha causado furor en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, lograron más de 19.161 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes fueron:





Extrañaron a alguien en esta navidad ? Yo si 🙁 ustedes ? 👇 etiqueta a esa persona que extrañaste 👇





Suegra @marcelareyes se lo mando con esta nuera 🥳🤣 ustedes no se imaginan la belleza de niño que es Valentino, tan inteligente, tan juicioso y muy picarón... divino el novio mío 👌😍😍 esta hermoso este video @bkingoficial ! alcance a pensar ya tenia otra novia 👰‍♀️ jajajajaj !





Les deseo una feliz navidad 🎁 que estén muy felices 🤩🎉 voy para donde mi familia a dejar mis regalitos y luego a tocar guaracha 🤩 hoy tenemos 2 toques 💕💕 !





Cuando me preguntan si me importa tanta crítica destructiva : dejo que Bart responda por mi !





Me encanto @marckosruiztattoo y no me dolió 😎😎 !

Yina Calderón nació en Oporapá, (Huila Colombia). Saltó a la fama luego de participar en el famoso programa Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN, de donde fue explusada por arrojar un cuchillo a uno de sus compañeros.

Se sometió a varias cirugías plásticas y ha conseguido más de 480.000 seguidores en la red social de Instagram. Es hija de Leonel Calderón y Luz Merly Ome y tiene tres hermanas: Claudia, Juliana y Leonela. Su novio es conocido como «El Negro», como ella misma le dice y con quien tiene planes de boda.