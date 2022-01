Las 5 fotos imperdibles de margaritarosadefrancisco que están revolucionando Instagram

margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) ha causado un gran éxito en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 40.066 de interacciones entre sus fans.

Margarita Rosa de Francisco Baquero (Cali, 8 de agosto de 1965)​ es una actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora colombiana, conocida por su papel protagónico en las telenovelas Café con aroma de mujer, Gallito Ramírez, La madre, Los pecados de Inés de Hinojosa y La Caponera. También ha sido la presentadora del reality Desafío.

Es hija del músico, cantante y actor vallecaucano Gerardo de Francisco y de la diseñadora de modas Mercedes Baquero. También es hermana del presentador Martín de Francisco. En 1981 hizo su debut en el cine en la película Tacones. Posteriormente se mudó a Nueva York para estudiar inglés​ y en 1984 fue elegida como modelo del año.

En 1986 hizo su debut en la televisión interpretando a la "Niña Mencha" en la telenovela Gallito Ramírez, dirigida por Julio César Luna. Allí conoció a Carlos Vives,​ con quien contrajo matrimonio el 20 de agosto de 1988.

Margarita Rosa ha tenido una gran participación como columnista en la Revista Cromos, donde, por ejemplo, cuenta sobre el día de su matrimonio con su compañero de telenovela, Carlos Vives; también escribió en el periódico El Espectador y con más trayectoria en el periódico El Tiempo, de Colombia.