Las 5 fotos imperdibles de Juanpa Zurita que arrasan en Instagram

Juanpa Zurita (@juanpazurita) causó furor en las redes con las publicaciones que realizó hace unas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 2.244.371 de interacciones entre sus aficionados.

Más barato por docena (casi) Siempre he amado la navidad por múltiples razones. La primera (la más obvia) es porque llega Santa Claus. La segunda es porque las familias se juntan. Generalmente estos encuentros son muy lindos, nostálgicos y llenos de risas… a excepción del tío borracho. Así que hoy espero que todos estén gozando su recalentado rodeado de gente que aman, que Santa les haya traído muchos regalos y que su tío que ahora está crudo siga dormido Feliz Navidad de parte de mi(s) Familia(s)





Nos despedimos del 2021. Un año de mucho crecimiento, evolución y cambio. Seis mini documentales que marcaron un nuevo comienzo en YouTube, una temporada renovada de JuanParacaidas demostrando que el contendido digital no tiene límites. Brincamos a las plataformas de steaming con mi productora @arcoentertainment estrenando “Juanpa + Chef” en HBO MAX y se inició producción de “13:14” documental para Amazon Prime. Lanzamos una colaboración con @adidasmx demostrando que Mexico tiene la fuerza para ser influencia global. La televisión no se quedó atrás… regresamos a La Máscara y el show de “Suplente” en Nickelodeon. Cerramos el año retomando los sketches de comedia con el pelirrojo más talentoso del planeta; Ed Sheeran. Pero también fue un año de algunas malas decisiones, de crítica y de madurar. 2021 fue mi mejor y peor año. Año con la mayor cantidad de proyectos pero también la mayor cantidad de errores. Procesos dolorosos pero también recompensas gratificantes. Creo si algo me puedo llevar distinto de este año, número es definitivamente invierte en crypto y dos… el éxito realmente no está en lograrlo, si no en nunca dejar de intentarlo. Gracias por mi mejor año Zuricatas. Gracias por los aprendizajes y la evolución. Por un 2022 de seguir elevando la barra del entretenimiento. Feliz año 🥂





Cómo recuperar a tu novia 🥲 ft. @macabeso @teddysphotos





Bienvenido seas 2022 🌅 Desde hace mucho tiempo llevo teniendo la tradición de ver el primer atardecer del año. Siento que marca la pauta para el resto de los 364 otros días. De limpiar todo lo anterior y decretar todo lo posterior. Es el inicio de un nuevo capítulo. Espero todos tengan un año hermoso. Un año donde logren sus metas y persigan sus pasiones. Agárrate 2022, vamos con todo 🚀





Primera vez en tierras Canadienses 🇨🇦. Última aventura del año con la pilu @paumtzurita y última aventura antes de que se nos case! 💍 Este año me aventure a explorar un nuevo formato que hoy… afortunadamente aman - Los Mini Docus - Así que decidí cerrar el 2021 con uno especial. Que tuviera un toque navideño y se sintiera distinto a todos los demás. En este Mini Docu nos enfrentamos al reto de escalar una Cascada Congelada 🧗‍♀️🧊 ubicada en el corazón de la Montaña de Whistler 🏔y la única forma de llegar es esquiando 🎿 🏂 … y si, oblige a @paumtzurita a hacerlo, porque ella me obliga a hacer Tiktoks. 📱 Pueden ver un avance en mis historias. Gracias @epicpass_esp por hacer esta turbo locura posible. La aventura continúa. Espero Pau llegue sana y salva a su boda… no quiero que me aplique la ley del hielo. 🥶

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.