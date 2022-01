Las 5 fotos imperdibles de Eugenio Derbez que arrasan en Instagram

Eugenio Derbez (@ederbez) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su cuenta de Instagramde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 979.463 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

El cáncer de próstata, es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre en Latinoamérica. La mayoría de los hombres no acuden oportunamente al urólogo por desconocimiento, vergüenza y miedo, lo que los expone a una muerte temprana. El @doctorsotelo urólogo-oncólogo venezolano me invitó a unirme a esta campaña para ayudar a frenar la realidad que enfrentan miles de hombres ante el cáncer de próstata, de testículo y de pene. El mensaje es muy claro: Si tienes más 50 años, debes checar anualmente el valor del Antígeno Prostático y hacerte el tacto rectal. Si en tu familia, tus papás, hermanos o tíos, tuvieron cáncer de próstata, e incluso, si tu mamá sufrió de cáncer de mama, debes hacerlo a partir de los 40 años al menos una vez al año. Detectarlo a tiempo, amplia la posibilidad de supervivencia. Cuidarse es Cosa de Hombres. Que tu Salud se Mantenga FIRME. #saludmasculina💙 #cancerdeprostata

Eugenio González Derbez (Milpa Alta, Ciudad de México; 2 de septiembre de 1961), es un comediante y productor mexicano. Es hijo de la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez y de Eugenio González Salas. Saltó al público de América del norte como actor, con sus películas No se aceptan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover.

Nació en la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, en 1961; fue el menor de los dos hijos concebidos por la actriz Silvia Derbez y por Mario Eugenio Agustín Ramón González Sánchez de Tagle (1915–1986),​ publicista. Su hermana Sylvia Eugenia Marcela nació en 1959. Por vía paterna, desciende de una antigua y poderosa familia de la Nueva España;​ por la materna, de inmigrantes franceses oriundos de Barcelonnette. Desde que era muy pequeño, su gusto por la actuación se desarrolló en él y en 1973 se inició como extra en telenovelas.

Pese a la renuencia de su padre, antes de cumplir quince años, su madre lo había inscrito a clases de piano, acordeón, órgano, guitarra, batería, canto y ballet.​ Siguió actuando, a la par de sus estudios académicos en el Centro Escolar Panamericano de la colonia Del Valle;​ y en 1980 comenzó a tomar clases formales de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Realizó además estudios como realizador cinematográfico y de dirección de cine en los talleres del Instituto Mexicano de Cinematografía. También apareció en el programa En Familia con Chabelo, como edecán.

Después de haber participado en programas semanales como Cachún cachún ra ra! (1984) y ¡Anabel! (1988), realizó su primer programa de sketches, llamado Al derecho y al derbez (1993), que sería el punto de inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana. Más adelante, también surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

Eugenio González también ha participado también en películas y series estadounidenses, así como en el doblaje ocasional de voces al español. En agosto de 2014, lanzó su canal de videos en YouTube.