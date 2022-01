Las 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que arrasan en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas con sus últimas publicaciones. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 169.633 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





• Amamos @avrilfh__ 🌸🌸 @gabycruzzafra





• Tío feliz y con el corazón llenito de amor, gracias nene @cruzosorioivan los amamos 💙





• Así llega uno de vacaciones, las primeras con dos… Me regreso agotada, cansada, cargando a estas pulgas diariamente, durmiendo con ellos, moviéndose toda la noche, lavando, limpiando, esterilizando teteros, haciendo desayunos, almuerzos, comidas, jugando diariamente, sin ir de compras porque ahora los planes son de ellos y para ellos, sin salir en las noches porque se arrullan con mamá, admiro a esas mujeres TODERAS, esas TESAS, sin ayuda, solas y además sus chiquitos o ellas con algún tema de salud, para ellas todo mi respeto y admiración. Lo único que tengo claro es que AMO SER MAMÁ, amo que abran los ojos y lo primero que digan es mamá, AMO que me necesiten tanto porque el tiempo vuela y ya tendré de nuevo muchooooooo tiempo para mi. Disfrútense…pasa a millón 😍😍🙏🏽🙏🏽 #Repost @unmodelodemama with @make_repost ・・・ ¡NO ME QUEDARÉ PEQUEÑ@ MAMÁ! . Disfrútame mami, disfruta mi niñez. Crezco rápido, más rápido de lo que crees. Tú no te das cuenta. No siempre me levantaré por las noches llorando porque quiero estar a tu lado, o simplemente para que tú o papá me den un abrazo, un abrazo de esos que se llevan mis miedos. A veces, cuando paseamos juntos, mis pies pequeñitos se cansan de andar y pido que me cargues, se que tu también estás cansada… pero disfruta de tenerme así, pronto creceré y ya no necesitaré tus brazos. Otras veces me quedaré dormido en el trayecto del auto y me apoyaré en tu hombro dormido mientras me llevas a casa. Es uno de los momentos en que me siento muy conectado contigo, durmiendo en tus brazos. Pronto creceré mamá y ya no tendrás que ver ni limpiar mi cara sucia de helado o chocolate, esa que te hace tanta tanta gracia. Algunas veces lloro y me enfado porque no me dan lo que quiero, tenme paciencia, estoy aprendiendo a tener mi propio carácter, guíame, acompáñame, pero no me grites ni me pegues por ello. Recuerda que a veces, tus besos mágicos lo arreglan todo. No me quedaré pequeñ@ siempre mamá, pero te aseguro, que cuando crezca, sólo seré el reflejo de lo que tú hagas de mí, no te olvides que eres mi mayor ejemplo. . Autor Desconocido . Sígueme en Facebook e Instagram con el nombre de usuario⬇️ @UnModeloDeMama





• Ella y yo 🌸🌸 @gabycruzzafra looks de @avrilfh__





• Gracias DIOS 😍😍🙏🏽🙏🏽

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.