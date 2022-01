Kazajistán.- Las tropas rusas están ya totalmente operativas en infraestructuras clave de Kazajistán

09-01-2022 Columna de camiones militares rusos en el aeropuerto de Almaty, en Kazajistán POLITICA ASIA KAZAJSTÁN SPUTNIK / CONTACTOPHOTO



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que el contingente militar enviado a Kazajistán está ya plenamente operativo y desplegado en las inmediaciones de la ciudad más poblada del país, Almaty. Los militares rusos han tomado posiciones en infraestructuras clave.



"Las unidades de mantenimiento de la paz rusas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva están realizando maniobras en el aeropuerto de Almaty para entrenar la prevención de emergencias", ha explicado el Ministerio de Defensa ruso, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.



El Ministerio no ha concretado cifras del despliegue, pero ha indicado que continuarán con los vuelos de traslado de tropas hasta Almaty y ha confirmado que las fuerzas rusas han tomado ya posiciones en las inmediaciones de las infraestructuras más importantes del país.



En ese sentido, el embajador ruso en Kazajistán, Alexei Borodavkin, ha advertido en declaraciones a la agencia de noticias TASS de que "quien intente mordernos a nosotros o a nuestros amigos, se quedará sin dientes".



Borodavkin ha denunciado una "tragedia" en un país "amigo, incluso hermano". "Unas milicias organizadas y planificadas han intentado hundir la estabilidad política interna de Kazajistán y a largo plazo desestabilizar la frontera sur de nuestro país", ha explicado.



Estos "bandidos" y "terroristas" han provocado la muerte de "personas inocentes", según el diplomático, que ha resaltado el fracaso del intento. "Esta es una lección para quienes se atrevan a amenazar la libertad y seguridad de los amigos de Rusia, para quienes crucen las 'líneas rojas' de los intereses de la política exterior rusa y de nuestros aliados", ha remachado.



Así, ha calificado de "estupidez" los llamamientos de Estados Unidos y sus aliados a abrir un diálogo con los manifestantes. "No puede haber negociaciones con asesinos y terroristas. Como dijo el presidente Vladimir Putin, hay que perseguirlos y eliminarlos", ha argumentado.



Para Borodavkin "no cabe duda de que fuerzas hostiles a la república de fuera del país han participado en todo esto", al tiempo que ha alertado de una "conspiración" para elevar los precios del gas.



Además, el embajador ruso ha advertido que "la Rusia de ahora no es la Rusia de los 90" y ha destacado que las fuerzas rusas han llegado a Kazajistán "en cuestión de horas" desde la petición del presidente kazajo.



"En el otoño de 1941, tres divisiones kazajas, incluida la legendaria división Panfilov, fueron de inestimable ayuda en la victoria en la Batalla de Moscú. Las deudas se pagan, como se suele decir: 80 años después, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ayudan a salvar Almaty de la agresión terrorista gangsteril", ha subrayado.