Jacobo Ostos, destrozado tras el fallecimiento de su padre

09-01-2022 JACOBO OSTOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 9 (CHANCE)



Este sábado conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Jaime Ostos y lo cierto es que nos quedábamos muy sorprendidos porque lo último que conocíamos de él es que se encontraba bien y recuperado de sus últimos achaques de salud. El torero se encontraba en Bogotá cuando sufrió un infarto, eso sí, acompañado del amor de su vida, Mari Ángeles Grajal.



A pesar de que los restos mortales del torero se encuentren en Colombia, aquí en España sus hijos esperan para poder despedirse de él. Jacobo Ostos, tremendamente afectado por el fallecimiento de su padre, salía del hogar familiar y confesaba a la prensa que se encontraba en las inmediaciones: "Estoy mal. ¿Cómo voy a estar?".



María Ángeles Grajal se encuentra realizando los trámites necesarios para traer las cenizas desde Bogotá: "Sí, está mi madre haciendo los trámites allí y creo que el martes viene para acá". Como decíamos, el torero ha fallecido por un ataque al corazón y su familia agradece que haya sido así porque no ha sufrido y sus últimos días estuvieron llenos de felicidad: como tu has dicho: "Se ha ido feliz".



Jacobo Ostos recordará a su padre como una buena persona y un gran padre: "Lo voy a recordar como era: 'Una buena persona, un gran padre, un gran hombre'". Aprovecha para mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que se están preocupando por su familia y asegura que está desbordado con las llamadas que recibe: "No puedo coger el teléfono a nadie. Solo dar las gracias a la gente que me está escribiendo pero es imposible ahora mismo".



El hijo del torero se muestra apesadumbrado pero agradece a la prensa el trato y la preocupación por el bienestar de la familia de Jaime Ostos: "Muchas gracias, en serio". Se trata de un duro golpe para toda su familia y las grandes personalidades del mundo del toro que ya le recuerdan por su intachable trayectoria.