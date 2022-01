J Balvin arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

J Balvin (@jbalvin) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 3.255.127 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:





Paz en la tierra, gente, quiero un mejor mundo para mi hijo y para los de ustedes. Ojalá, algún día, quienes tienen ese anhelo de ser padres, puedan cumplir este y más. Salí desde Medellín, Colombia…nadie me la daba, me dijeron mil veces que estaba loco, pero YO me la di. Por eso no le bajennnnn, ¡¡¡es posible!!! 🙏🙏🙏





Nadie va hacer por ti, lo que no hagas por ti mismo. @vibraslab @ma.g.nation @pollen Neon …. Lego…





Año del Tigre 🐅





Sí, el Negocio Socio J BALVIN MAN!!





De regreso con mi Maestro, estás clases nunca fallan !! Feliz de retomar mis estudios creativos🙏🙏🙏 te amo @pharrell

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.