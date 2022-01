Incendio en Nueva York deja una veintena de muertos

Actualiza con detalles y declaraciones, mención VIDEO ///Nueva York, 9 Ene 2022 (AFP) - Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas en el incendio de un edificio en el barrio neoyorquino del Bronx, "uno de los peores" de la historia de la megalópolis, anunció el alcalde Eric Adams.Tanto el New York Times como CNN citaron funcionarios no identificados que daban cuenta de nueve niños entre los fallecidos. "Sabemos que tenemos 19 personas que están confirmadas como muertas, así como varias otras en estado crítico", dijo a CNN Adams, quien ha sido alcalde desde hace apenas una semana. Añadió que 63 personas resultaron heridas en el incendio."Este será uno de los peores incendios de nuestra historia", apuntó. En un tuit, el alcalde llamó a la población a elevar sus rezos por las víctimas.Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego que se declaró hacia media mañana en los pisos segundo y tercero de un edificio de 19 pisos, en el corazón del Bronx, según el departamento de bomberos de Nueva York (FDNY).Vecinos narraron haber visto a residentes desesperados haciendo señas, aparentemente atrapados y sin posibilidades de escapar. "Era un caos", contó a la AFP Goerge King, quien vive en el edificio adyacente. "He vivido aquí 15 años y es la primera vez que veo algo así"."Vi el humo, mucha gente estaba en pánico. Podías ver que nadie quería saltar del edificio. La gente estaba agitando los brazos desde las ventanas", agregó King. La causa del incendio no estaba clara de inmediato, pero los jefes de bomberos están investigando, indicó a periodistas el comisario del cuerpo de bomberos, Dan Nigro.El fuego, que se "extendió por lo alto del edificio", dejó "víctimas en cada piso, en las escaleras", agregó Nigro. Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales y muchos de ellos sufrieron paros cardíacos y respiratorios, informó el New York Times.El siniestro se produce solo cuatro días después de que un incendio en Filadelfia matara a 12 personas, entre ellas ocho niños, en un edificio de interés social de tres plantas, en lo que fue uno de los fuegos recientes más mortíferos de Estados Unidos. - "Tragedia" - En Nueva York se teme que el número de víctimas aumente."La última vez que tuvimos pérdidas de vidas, como puede ser este horrible (siniestro), fue hace 30 años, también en el Bronx", señaló Nigro, citado por NBC News.El comisario explicó que la puerta del apartamento dúplex, donde se originó el incendio, se había quedado abierta, lo que permitió que el fuego y el humo se extendieran. Edificios como este, prosiguió, no tienen salidas de emergencia. Las llamas rápidamente envolvieron gran parte de la estructura, y Nigro indicó que el humo era tan denso como para ser calificado de "sin precedentes".Imágenes divulgadas en la cuenta Twitter del FDNY muestran cómo llamas coronadas por una espesa columna de humo negro surgían de una ventana del segundo piso de este edificio de ladrillo marrón."Esto es verdaderamente una tragedia", lamentó Adams, agregando que muchos residentes habían sido desplazados.En diciembre de 2017, 13 personas murieron en un incendio en un edificio de apartamentos en el Bronx, el más letal de la ciudad registrado en 25 años. Nueva York, con 9 millones de habitantes, sufre en varios vecindarios de una inmensa crisis de alojamiento, con inmuebles a veces viejos y en mal estado.af-pdh/st/atm/lm ------------------------------------------------------------- ALERTA ¥ El mortal incendio de Nueva York fue causado por un calentador portátil (bomberos)pdh/st/gm/atm