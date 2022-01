Fútbol.- Unai Emery: "Era un reto recortar puntos al Atlético"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, explicó que suponía un reto hacer frente al vigente campeón y escalar en la tabla a costa del Atlético de Madrid, pero enseñaron que aún tienen que elevar el nivel, después de un 2-2 ante "un rival fuerte".



"Lógicamente, las ausencias las acusamos, pero tenemos alternativas para poder encontrar respuestas en el terreno de juego. Para eso está la plantilla. Hemos hecho un buen partido, controlado, ante el campeón de la Liga", dijo en rueda de prensa.



"Era un reto poder recortarles puntos y generar fieles a nuestra idea y capacidades individuales. El equipo ha sido muy competitivo y ha querido dar ese paso ante un rival fuerte. Tenemos que sentirnos satisfechos y seguir. Hablábamos de ganar y, en caso de no poder hacerlo, empatar", añadió en La Cerámica.



El preparador del 'submarino' valoró la respuesta del equipo en un partido exigente y con bajas. "La respuesta del equipo ha sido muy buena y la ejecución del plan con los jugadores convencidos también. Debemos ser capaces de tener una mentalidad competitiva más exigente y elevar la concentración", dijo.



"Son cosas que llegan con el tiempo y no son de un jugador, es cosa de todos. Venimos de casos de covid, como todos los equipos, y hemos acusado no poder preparar el partido mejor. Nos hemos encontrado con un gran rival que ha aprovechado sus pocas opciones", añadió, reconociendo que la octava plaza sigue siendo escasa.



"Estamos en la jornada 20. La Liga es el torneo de la regularidad. Si estamos aquí es lo que merecemos hasta el momento, aunque ahora tengamos muy buenas sensaciones. Hay que ser regular y también tenemos una eliminatoria muy bonita ante la Juventus que nos mantiene muy concentrados", terminó.