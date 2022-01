España reanuda las clases presenciales confiada en la vacunación y la prevención

Una profesora toma la temperatura de una alumna en una imagen de archivo. EFE/Marcial Guillén

Madrid, 9 ene (EFE).- Cerca de diez millones de estudiantes regresan este lunes a las clases presenciales en España tras las vacaciones navideñas, en pleno apogeo de la ola más contagiosa de coronavirus, con un 86,8 % de adolescentes vacunados completamente y un 32,1 % de niños de entre 5 y 11 años con al menos una dosis.

El Gobierno y las regiones acordaron que las clases sigan siendo presenciales totalmente, como antes del periodo navideño, pues los centros educativos españoles son "seguros", al margen de que la epidemia bate récords de infección día tras día.

La expansión rápida de la variante vírica ómicron, altamente contagiosa, y las sucesivas celebraciones festivas, que terminaron el jueves pasado, favorecen el contagio masivo, cuyos efectos se notarán aún varios días en las estadísticas sanitarias, según prevén las autoridades.

Por eso, la vuelta escolar será con el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, aunque con la recomendación de suavizar las cuarentenas.

Las clases comenzarán, no obstante, con parte de los docentes de baja por estar infectados o en cuarentena tras haberse relacionado de manera estrecha con contagiados.

Una de las novedades es que las mascarillas también habrán de utilizarse en las partes exteriores de los centros educativos, no solo en el interior como hasta ahora, una obligación que se mantendrá mientras continúe la actual situación de alta transmisión.

Ante el comienzo de las clases, muchas regiones han actualizado sus protocolos, con pequeñas novedades respecto al inicio del curso, en septiembre pasado. Insisten en recomendar que los alumnos se tomen la temperatura en casa antes de ir a clase, limitar el acceso a las instalaciones escolares del personal no docente y destacan la importancia de la ventilación cruzada de las aulas.

Los alumnos completamente vacunados que sean contacto estrecho de un positivo estarán exentos de pasar cuarentena, si son asintomáticos, y los que no lo estén deberán respetar un periodo de siete días, cuando antes era de diez.

Una comisión técnica de salud pública recomendó el viernes pasado cuarentena para todos los alumnos de una misma aula siempre que se den al menos 5 casos de covid-19 o estén afectados al menos el 20 % de los estudiantes, en un periodo igual o inferior a 7 días.

CONTAGIO DESCONTROLADO

En estos momentos, la incidencia epidémica registra datos no vistos nunca en España, una media de 2.722 casos por cien mil habitantes en 14 días, según la última actualización notificada por el Ministerio de Sanidad, hace dos días.

Y los positivos son el 33,16 % de las pruebas diagnósticas, cuando la OMS sitúa el umbral de control en el 5 %.

Por el contrario, la letalidad se mantiene en el 1,3 %, una de las señales que avalan la efectividad de las vacunas, según las autoridades sanitarias, ya que era del 4 % pocos días después de estallar la epidemia en España, en marzo de 2020.

Más del 80 % de la población de España está ya vacunada completamente, y los mayores de 40 años reciben, además, una dosis de refuerzo, empezando por las personas de más edad.