EEUU.- Al menos un muerto y decenas de heridos en un incendio en el Bronx de Nueva York

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Al menos una persona ha muerto y 33 más han resultado heridas de gravedad en un incendio declarado en un edificio de 19 plantas del barrio neoyorquino del Bronx.



El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas, según recoge el diario 'The New York Post'. Según fuentes de este diario sensacionalistas la víctima mortal sería un niño de cuatro años.



Una de las vecinas, Cristal Díaz, de 27 años, logró huir del edificio en llamas desde el 15º piso junto a sus primos, su tía y su perro. "Estaba tomando un café en el salón cuando holí a humo. Mojamos toallas para ponerlas bajo las puertas. Ha sido todo una locura", ha relatado.



Díaz y otros testigos han asegurado haber visto varios cuerpos evacuados, extremo que no se ha confirmado de forma oficial.



Al parecer las llamas comenzaron en los pisos más bajos de la torre y las primeras llamas se pudieron ver desde el exterior en una ventana del tercer piso. Los bomberos han desplegado escaleras para intentar facilitar la evacuación pese a las dificultades que causan las bajas temperaturas.