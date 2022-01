De Serrat a Valeria Castro, la música española se enciende por La Palma

La bailaora Sara Baras durante su actuación hoy sábado en el concierto solidario "Más fuertes que el volcán" celebrado en el Wizink Center de Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Madrid, 8 ene (EFE).- Pocas veces en la música española se ha visto una unidad intergeneracional y de estilos como la de esta noche en Madrid, con leyendas vivas como Joan Manuel Serrat o Raphael, estrellas de las listas de ventas como La Oreja de Van Gogh y capos del "indie" como Love of Lesbian, todos unidos frente al desastre natural de La Palma.

Ellos, y muchos otros como Miguel Ríos, Kiko Veneno, Fangoria, Fuel Fandango, Coque Malla, Melendi, Izal, Lori Meyers, Miss Caffeina, Mikel Erentxun, Maikel Delacalle, Alba Reche o la joven palmera Valeria Castro han acudido a la llamada de RTVE a favor de los damnificados de la pequeña isla canaria en un concierto en el Wizink Center titulado "Más fuertes que el volcán".

Para arder y saltar también más intensamente que un volcán ante un cartel que ya quisieran muchos festivales hubiese sido deseable que la covid-19 hubiese dado un respiro, pero el recrudecimiento de la incidencia en la sexta ola ha obligado a extremar medidas con un aforo reducido y ha desincentivado ligeramente la asistencia de público.

Aún así, con todas las gradas altas cubiertas y la pista con el formato sentado, más de 4.000 personas han asistido al antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, cifra notoria que es prácticamente la mitad de todos los desalojados en La Palma a causa de los 85 días de actividad eruptiva transcurridos desde el pasado 19 de septiembre.

Para ayudarles a ellos y a los numerosos negocios arruinados, como las plataneras arrasadas, se puede colaborar a distancia a través de una cuenta bancaria (ES47 2100 9169 0122 0017 9456) así como de Bizum (al código 03747) con el concepto "Donación Volcán".

TRES HORAS DE MÚSICA Y TESTIMONIOS.

"Dame la mano que todos lo verán, que juntos tenemos la fuerza de un volcán", ha cantado Kiko Veneno, el primero en aparecer en esta cita, que ha arrancado puntualísima a las 20,30 horas y que ha podido seguirse en diferido una hora más tarde por La 1 y La 2, además de por Radio 3 y el Canal Internacional de RTVE.

Han sido más de tres horas de directo en las que se ha disipado algo de la energía por esa condición híbrida de especial televisivo, en el que se han alternado las actuaciones con testimonios de afectados e intervenciones de figuras como Pau Gasol o Santiago Segura, pero eso no ha impedido momentos musicales destacables.

El aplauso más sonoro se lo ha llevado Joan Manuel Serrat en el año de su despedida de los escenarios. Para la ocasión ha rescatado uno de sus clásicos, "Cantares", del que más que cantar ha recitado esos versos tan apropiados de Antonio Machado: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar".

"Esta noche le estamos dando visibilidad a una isla que ha sufrido mucho, que ha sido primera página de los periódicos y que debe seguir siéndolo hasta que se resuelvan sus problemas", ha pedido el catalán.

Igualmente bien recibido ha sido Raphael, otro histórico de la música nacional, que se ha decantado por el inolvidable "Gracias a la vida" de Violeta Parra y que ha querido "mandar un abrazo enorme a todos los palmeros y palmeras". "Y a mi Madrid que está presente aquí esta noche", ha apostillado.

En paralelo, algunas de las actuaciones se han realizado desde la propia isla, con Melendi y su "Virgen de las nieves" y artistas oriundos como la joven cantautora Valeria Castro, un fenómeno musical de 2021 que ha encandilado con su "Guerrera".

La cuota canaria también ha sido fuerte en la capital española, con apariciones de Fuel Fandango, Pedro Guerra, Efecto Pasillo, Adexe y Nau, Ana Guerra y Maikel Delacalle, quien ha proclamado que sus paisanos son "como los mosqueteros" y que, parafraseando el tema por el que se ha decantado, La Palma "Se va, pero vuelve".

En esa misma línea, el repertorio se ha llenado de himnos de estoicismo, reflexión y esperanza, como "Los Irrompibles" de Love of Lesbian, "Hacerte volar" de Lori Meyers, "Meiuqer" de Izal o el "Momentismo absoluto" de Fangoria, cuya vocalista, Alaska, ha recordado que "siempre hay fuerzas que no podemos controlar y que todos tenemos nuestro propio volcán".

Ya en el tramo final, para desterrar el miedo Miss Caffeina ha entonado su "Mira cómo vuelo" y el incombustible Miguel Ríos ha aportado su imprescindible "Himno a la alegría", haciendo un llamamiento a la "solidaridad y a la justicia": "Espero que ayudemos a los palmeros a recuperarse de que lo que ha pasado allí, porque eso hablará también bien de nosotros".

Durante la celebración del concierto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un tuit en el que comentaba: "Esta noche estamos también junto a los palmeros y palmeras, unidos por la música. Gracias a todos los artistas que participan en este concierto solidario cuya recaudación irá destinada a los vecinos de #LaPalma afectados por la erupción del volcán". Javier Herrero.