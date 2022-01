Cvirus.- El estado de Nueva York ordena a 40 hospitales detener las cirugías no esenciales por el aumento de contagios

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El estado de Nueva York, en Estados Unidos, ha ordenado a un total de 40 hospitales que rechacen las cirugías no esenciales y no urgentes durante las próximas dos semanas debido a la baja capacidad de camas por el aumento de los contagios de coronavirus.



Esta medida se ha tomado en base a que el Departamento de Salud del estado haya incluido las ubicaciones de estos hospitales en la lista de 'regiones de alto riesgo', pues el 90 por ciento de sus camas están ocupadas, recoge la cadena ABC.



"Utilizaremos todas las herramientas disponibles para ayudar a asegurar que los hospitales puedan manejar el aumento repentino de (contagios de la) COVID-19", ha explicado la comisionada estatal de Salud en funciones, la doctora Mary Bassett.



Además, ha recordado a los neoyorquinos que vacunarse e inocularse dosis de refuerzo es "la mejor manera de protegerse contra enfermedades graves y hospitalizaciones por la COVID-19".



"La vacunación también protege nuestro sistema hospitalario. No podemos volver a los primeros meses de la pandemia cuando los hospitales estaban colapsados", ha reivindicado.



Los 40 hospitales a los que se ha dado esta orden se encuentran en tres regiones --Mohawk Valley, Finger Lakers y Central New York-- situadas en el norte del estado.



El estado de Nueva York ha registrado más de 90.100 nuevos contagios y más de 150 fallecimientos en la última jornada. Además, la variante ómicron, más contagiosa que otras, representa el 94 por ciento de las infecciones en el estado entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, según ha detallado la Oficina del Gobernador.