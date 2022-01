Correa: "Conozco a Rulli y sé que juega muy adelantado"

Vila-real (Castellón), 9 ene (EFE).- El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa, autor de un golazo desde el círculo central en el empate a dos de su equipo ante el Villarreal, explicó que conoce bien cómo juega el portero del conjunto castellonense, su compatriota Gero Rulli, por lo que no se pensó dos veces el rematar desde tan larga distancia.

"Conozco a Rulli y sé que juega muy adelantado, la pude cortar el balón a mitad de cancha le di bien y fue gol", explicó a los micrófonos de Movistar el atacante, que esta misma semana renovó con el Atlético de Madrid.

Sobre el partido apuntó que "la idea era venir hacer buen partido y llevarnos los tres puntos pero no pudo ser así. Sabemos de la calidad del Villarreal, como juegan pero no nos sentimos cómodos en la primera parte pero mejoramos en la segunda".