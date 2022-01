Coronavirus.- La gran ciudad china de Tianjin entra en confinamiento parcial tras un brote de 20 casos

La variante ómicron hace acto de presencia en la ciudad, puerta de entrada a Pekín, a menos de un mes de los JJ.OO. de Invierno



Los 14 millones de habitantes de la ciudad portuaria china de Tianjin entrará a partir de esta medianoche en un estado de confinamiento parcial tras el hallazgo de un brote de 20 contagios que ha obligado a las autoridades a poner en marcha una campaña multitudinaria de pruebas dada la proximidad de la ciudad a Pekín, a menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.



La orden de las autoridades indica que los residentes no podrán abandonar la ciudad salvo casos de extrema necesidad y tendrán que presentar una prueba negativa realizada de las últimas 48 horas y demostrar que son poseedores del llamado "código verde", es decir, que representan el nivel más bajo de riesgo de contagio, informa el 'Global Times'.



Asimismo la ciudad también ha reforzado los controles sobre los residentes que viajan a Beijing estableciendo puntos de control y canales especiales en las carreteras y estaciones de transporte.



Tianjin es considerada como uno de los grandes puntos de entrada a la capital de China, de la que solo le separan 150 kilómetros, o menos de una hora de viaje en el tren de alta velocidad que conecta ambas ciudades.



Esta decisión tiene lugar después de que las autoridades de la ciudad detectaran 20 casos de coronavirus en un solo día, dos de ellos caracterizados por la variante ómicron, especialmente contagiosa, en lo que se trata, según los epidemiólogos, de la primera "verdadera batalla" contra esta variedad del coronavirus en la China continental.



Las dos personas infectadas con ómicron no habían viajado fuera de la ciudad recientemente y las otras 18 infecciones todavía no han sido secuenciadas, pero son principalmente estudiantes y sus familiares, relacionados con una guardería y una escuela primaria de donde procedieron los dos primeros casos, según ha explicado Gu Qing, director de la comisión municipal de salud, en una conferencia de prensa el sábado por la noche.



Entre los infectados se incluyen 15 estudiantes de entre ocho y 13 años, un miembro del personal de un centro extracurricular y cuatro padres. Las pruebas se completarán en dos días.